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Ege Üniversitesi Rektörü Budak: "Vakalarımızın iyileşme oranı oldukça yüksek"

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, hastanelerine başvuran Kovid-19 vakalarının birçoğunun tedavilerinin ardından evlerine döndüğünü belirterek, "Vakalarımızın iyileşme oranları oldukça yüksek." ifadesini kullandı.

08.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:44
Ege Üniversitesi Rektörü Budak:
Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, hastanelerine başvuran Kovid-19 vakalarının birçoğunun tedavilerinin ardından evlerine döndüğünü belirterek, "Vakalarımızın iyileşme oranları oldukça yüksek." ifadesini kullandı.
Budak, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İstanbul'dan sonra en çok Kovid-19 vakasının İzmir 'de görüldüğüne işaret etti.
EÜ Hastanesinde ilk Kovid-19 olgusunun 18 Mart'ta tanı aldığını bildiren Budak, bu tarihten beri virüs şüphesiyle başvuruların sürdüğünü kaydetti.
Budak, tanı konulan ya da şüpheli görülen vakaların tedavi ve kontrollerinin titizlikle takip edildiğini vurguladı.
Hastaneye başvuranlardan pek çoğunun tedavilerinin tamamlandığını ve evlerine döndüğünü belirten Budak, "Vakalarımızın iyileşme oranları oldukça yüksek. Her gün yeni vakalar geldiği gibi pek çok hastamızı da taburcu ediyoruz." bilgisini verdi.
Sağlık Bakanlığının üniversiteye desteğinin sürdüğünü kaydeden Budak, şu ifadeleri kullandı:
"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşı çalışmaları var. Üniversitemiz bünyesinde ARGEFAR merkezli oluşturduğumuz Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu öncülüğünde, birçok üniversite, kamu kurumu ve sanayi ortaklarının katılımıyla Kovid-19'a karşı milli DNA aşı geliştirme projesini başlattık. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 194 hemşire, 31 sağlık teknikeri ilave alım izni verildi."

Kaynak: AA

Etiketler: Ege Üniversitesi, Necdet Budak, İzmir, Sağlık
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Haberler ›› Sağlık ››Ege Üniversitesi Rektörü Budak: 'Vakalarımızın iyileşme oranı oldukça yüksek' - Haberler
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