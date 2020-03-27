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Ege Üniversitesi Rektörü duyurdu: "Milli DNA aşı geliştirme projesi başlamıştır"

Ege Üniversitesi (EÜ), bünyesinde oluşturduğu Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu öncülüğünde; birçok üniversite, kamu kurumu ve sanayi ortaklarının katılımı ile Covid-19'a karşı milli DNA aşı geliştirme projesini başlattı.

27.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:55
Ege Üniversitesi Rektörü duyurdu:
Ege Üniversitesi (EÜ), bünyesinde oluşturduğu Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu öncülüğünde; birçok üniversite, kamu kurumu ve sanayi ortaklarının katılımı ile Covid-19'a karşı milli DNA aşı geliştirme projesini başlattı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisi giderek artan korona virüs salgınına karşı aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK-MAM desteği ile Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR), İzmir'de yürütülen aşı geliştirme çalışmalarına öncülük ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ile birlikte EÜ İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi liderliğinde, milli DNA aşısı geliştirme projesi başladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ne yazık ki şu anda Covid-19 için lisanslı bir aşı piyasada bulunmuyor. Pek çok ülke aşı çalışmaları başlattı. Biz de Ege Üniversitesi olarak bakanlığımızın çağrısı ile yerli DNA aşısı için çalışmalara başladık. Rektörlüğümüz bünyesinde ARGEFAR merkezli oluşturulan Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu; birçok üniversite, kamu kurumu ve sanayi ortaklarının katılımı ile yıllardır çeşitli patojenlere karşı aşı araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürüyor. Çalışma grubumuz, Covid-19 pandemisi başladığı günden beri tüm konsantrasyonu ve bilgi birikimi ile bu hastalığa karşı neler yapabileceğini tartışmış ve aşı projesini oluşturmuştur" diye konuştu.

Prof. Dr. Budak, "Milli DNA aşı geliştirme projesi başlamıştır. Çalışma grubumuzun başarılı olacağına inancım tamdır. Hep birlikte çalışarak bu pandeminin üstesinden geleceğiz. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Ege Üniversitesi, Güncel

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