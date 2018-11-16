Ege Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı Onaylı İlk Yardım Sertifikası Verecek

Ege Üniversitesi
(EÜ), Hemşirelik Fakültesi İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından Sağlık Bakanlığı
onaylı sertifikalı ilk yardım eğitimi verileceğini bildirdi.
Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Fakültesi İlk Yardım Eğitim Merkezi, 24-25 Kasım 2018 tarihleri arasında ilk yardım eğitimi düzenleyecek. Eğitime, temel ilk yardım yöntemlerini öğrenmek isteyen en az ilkokul mezunu herkesin katılabileceği ifade edilirken, eğitimlerin iki gün süreceği bildirildi. Toplam 16 saat sürecek olan eğitimlerin 20 kişi ile sınırlı olduğu, eğitime katılmak isteyenlerin kayıt işlemleri için 21 Kasım tarihine kadar Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'ne başvuruda bulunabileceği duyuruldu. Eğitim süresinin tamamlanmasının ardından, teorik ve uygulamalı sınavlardan başarılı olan katılımcılara ise Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ilk yardımcı kimlik kartı ve ilk yardım belgesinin verileceği kaydedildi. - İZMİR
Sağlık Bakanlığı,Ege Üniversitesi