Ege üniversitesi tıp fakültesi hastanesi, depreme karşı yerinde güçlendirilecek

EGE Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yerinde yenilenecek. Merkezi ameliyathanenin açılması için gereken ödenek de ayrıldı.

İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi ve Türkiye'nin farklı kentlerinden gelecek hastalara hizmet vermesi amacıyla 1960 yılında inşaatına başlanan EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, 1970 yılının başlarında hizmet vermeye başladı. EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin ekonomik ömrünü tamamlaması ve deprem riski taşıması nedeniyle hastanenin yerinde yenilenmesi için girişimlerde bulunan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren deprem riski taşıyan ve ihtiyaçlara yeterince cevap veremez nitelikte olan hastane binalarımızın onarımı için kolları sıvadık. 400'e yakın akademisyenimizle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a üniversitemizin fiziki alt yapısıyla ilgili mevcut sorunlarını aktardık ve devletimizden gerekli desteği aldık. Hastanemizin yerinde yenilenmesi ve merkez ameliyathanemizin açılması amacıyla yapılması gereken ek işlemler için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütçe ayrıldı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oluruyla EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 2019 yılı yatırım programı dahilinde etüt proje için 17 milyon TL ödenek tahsis edildi. 250 bin metrekare alana inşa edilecek hastane binasının inşaatına 2020 yılında başlanması planlanıyor.

AMELİYATHANE VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYA ÖDENEK

Öte yandan 2010 yılında inşaatına başlanılan ve 2016 yılında tamamlanan ancak gerek Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun olmaması gerekse de çeşitli eksiklikler nedeniyle hizmete açılamayan EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Merkezi Ameliyathane binasının, hizmete açılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödenek tahsis etti. Rektör Prof. Dr. Budak, 2019 yılı yatırım programına alınan ve 25 milyon TL ödenek tahsisi yapılan merkezi ameliyathanenin, mevzuatlarda belirtilen standartlara uygun olarak tadilatının yapılacağını ve hızlı bir şekilde hizmete açılacağını belirtti. Prof. Dr. Budak, "Hastanemize, teknolojik alt yapımızı güçlendirmeye imkan sağlayacak 38 milyon 600 bin TL ek ödenek tahsis edildi. Bu ödenekle hastanemiz, tıbbı donanıma sahip gelişmiş alt yapıya kavuşacak. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın oluru ile toplamda yaklaşık 80 milyon 600 bin TL tutarında ek ödenek tahsis edilen hastanemizde toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen sağlık hizmetlerinin kalitesi artırılacak" diye konuştu.



Kaynak: DHA