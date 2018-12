Ege Üniversitesi, Türkiye'yi Avrupa'da İlk Sıraya Taşıdı

01 Aralık 2018 Cumartesi 10:45



01 Aralık 2018 Cumartesi 10:45

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Pediatrik Üroloji Bilim Dalı, Avrupa Tıpta Uzmanlık Birliği (UEMS) tarafından akredite edildi.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı bu başarısı ile Türkiye'nin çocuk cerrahisi alanında eş yetkilendirilen eğitim merkezi sayısını 5'e yükselterek, Türkiye'yi ilk sırada yer alan Almanya'ya ortak etti. UEMS temsilcileri Prof. Dr. Piotr Czauderna ve Prof. Dr. Zacharias Zachariou tarafından yapılan denetlemelerden geçen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, yaptığı başarılı sunum ile "Eş Yetkilendirme Belgesi" almaya hak kazandı.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'nı ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizin parlayan yıldızı Tıp Fakültemiz her geçen gün başarılarına yenisini ekliyor. Çocuk Cerrahisi Anabilim dalımız da Ege Üniversitesinin vizyonuna uygun olarak; köklü gelenekleri ve sağladığı kaliteli sağlık hizmeti ile aydınlık bir gelecek için var gücüyle çalışıyor. Avrupa Tıpta Uzmanlık Birliği de buradaki çalışmaların uluslararası standartlarda olduğunu belgeledi. Uluslararası arenada ülkemize bu gururu yaşatan akademisyenlerimizle gurur duyuyoruz" diye konuştu.Türkiye'nin ilk Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalının Ege Üniversitesinde kurulduğunu hatırlatan Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ata Erdener ise "Öğretim üyelerimizin önemli bir bölümü Avrupa Çocuk Cerrahisi Yeterlilik Belgesine (FEBPS) sahip. 2018 yılı itibariyle Avrupa Tıpta Uzmanlık Birliği (UEMS) tarafından hem Çocuk Cerrahisi hem de Pediatrik Üroloji alanlarında ayrı ayrı olmak üzere değerlendirilip akredite edildik" dedi.Akredite olunmasıyla birlikte ana bilim dalında verilen asistan eğitiminin Avrupa'daki merkezlerle aynı standartta olduğunun belgelendiğini vurgulayan Prof. Dr. Erdener, "Bundan sonraki hedefimiz ise Avrupa'daki asistanları üniversitemizde ağırlayarak uzmanlık eğitimlerini burada almalarını sağlamak. Bu başarının arkasında anabilim dalımızın kuruluşunu sağlayan Merhum Hocamız Prof. Dr. İhsan Numanoğlu başta olmak üzere değerli hocalarımızın oluşturduğu başarı geleneği var. Bu başarıda emeği bulunan tüm hocalarımıza ve çalışma arkadaşlarıma, desteğini her an yanımızda hissettiğimiz Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'a, dekanlık ve başhekimlik yönetimlerimize teşekkür ediyorum" dedi.UEMS, 1.6 milyon hekimi temsil ediyorUEMS, Avrupa Birliği'nde Ulusal Tıpta Uzmanlık Derneklerini temsil eden ve 40 ülkeden üyesi olan bir organizasyon. Avrupa'daki en eski medikal organizasyon olan UEMS'in yapısında bulunan konseyler, 43 değişik uzmanlık alanındaki eğitim prensiplerinden ve bu uzmanlıkların Avrupa kurullarından sorumlu bulunuyor. UEMS, değişik dallardan toplam 1,6 milyondan fazla uzman hekimi temsil ederken Avrupa Komisyonu ve Parlamentosu, diğer bağımsız Avrupa tıbbi organizasyon ve dernekleriyle de güçlü ilişki içerisinde.UEMS, yüksek kalitede sağlık hizmeti için standartlar belirleyerek Avrupa Birliği otorite ve kurumları ile Ulusal Tıp Derneklerine önerilerde bulunuyor. - İZMİR