Ege Üniversitesi Yaşlıların Teknolojiye Uyumu İçin Kolları Sıvadı

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ve İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz'un katılımıyla imzalan protokolle, yaşlı nüfusun akıllı teknolojilere uyum sağlaması yanında sağlık ve beslenme durumları yakından takip edilebilecek. Törende konuşan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, "Toplumumuzda yaşlı nüfus gittikçe artıyor. Yaşlı bireylerin teknolojiye uyumu çok yeterli değil. Bu proje ile yaşlı nüfusun akıllı teknolojilere uyumu sağlanacak. Toplumun yaşlı bireylerinin giderek sayıları artan akıllı sistemleri kullanabilmesi için gerekli destek yöntemleri de proje kapsamında gerçekleştirilecek" dedi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ise, "Proje ile Ödemiş'te 65 yaş ve üzeri bireylerin sağlık takibi yapılarak olağan dışı durumlarda ilgili merkezlere uyarı gönderen teknolojik altyapının pilot düzeyde uygulanması hedefleniyor. Akıllı yaşlı bakım hizmetleri ile entegre çalışacak örnek bir akıllı aktif yaşlanma merkezinin kurulmasını amaçlıyoruz. Biz bu projede yer aldığımız için onur duyuyoruz" diye konuştu.

Proje kapsamında yapılandırılacak olan akıllı aktif yaşlanma merkezinde, yaşlılara verilecek olan beslenme, egzersiz, stres yönetimi ve bilişim teknolojileri eğitimleri ile sağlıklı yaşlanma süreçleri ve sosyal yaşama uyumları desteklenecek. Akıllı teknolojiler ile yaşlılar, sağlıklı yaşam davranışlarına yönelik olarak; yaşamsal bulguları, egzersiz düzeyi, düşme ve denge durumları, stres düzeyleri gibi tüm parametreler ailelerinden ve sosyal yaşamlarından uzak kalmadan izlenecek ve sağlık profesyonellerince değerlendirilecek.