Ege Üniversitesinde 1 Ayda 5 Kalp Nakli

11 Aralık 2018 Salı 13:19



11 Aralık 2018 Salı 13:19

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında son bir ayda 5 kalp nakli yapıldığı belirtildi.Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalını ziyaret ederek Aydın'da farklı zamanlarda geçirdikleri trafik kazalarında yaşamlarını yitiren iki kişinin kalplerinin nakledildiği 57 yaşındaki İsmail Bacak ile 58 yaşındaki Seyfullah Karabulut'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezinin başarılı çalışmalarıyla hem uluslararası arenada hem de Türkiye'de referans noktası haline geldiğini belirten Budak, şunları ifade etti:"Hocalarımız kalp naklinde dünya çapında liderlik gösteriyor. Son 1 ay içinde 5 kalp nakli söz konusu. Hocalarımızı ve sağlık çalışanlarımızı bu önemli başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Hastalarımızın en büyük duaları, Ege Üniversitesi Rektörlüğü nezdinde, hastanemize devletimizin desteğiyle daha çok yatırım yapılması yönünde."Kadavradan bağış oranında artış oldu"Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran da 20 yıllık süreç içinde Türkiye'de en fazla kalp nakli yapan merkez durumuna geldiklerini bildirdi.Türkiye'de her yıl diğer bütün organ nakil merkezlerinden daha fazla naklin Ege Üniversitesinde yapıldığını aktaran Özbaran, şunları kaydetti:"Hasta kalp nakli oluncaya kadar yaşamını sürdürmesi amacıyla kalp destek cihazlarıyla da ilgili ameliyatlar birimimizde yapılıyor. Ege Üniversitesi kalp destek cihazları tedavisinde Avrupa'da ilk üç sıra içinde. Akademik açıdan da her türlü platformda da Ege Üniversitesini temsil ediyor. Ölüm gerçekleştikten sonra artık organların kimseye bir faydası olmuyorken burada bir yeni canın içinde var olup yeni bir yaşama vesile oluyor. Organ nakil haftasındaki etkinliklerin de etkisiyle son 1 ayda kadavradan bağış oranında artış oldu. Bu süreçte 5 kalp nakli yaptık."Açıklamada, Ege Üniversitesi Organ Nakil Merkezince son bir yıl içerisinde 78 karaciğer, 65 böbrek ve 13 kalp nakli yapıldığı ifade edildi.