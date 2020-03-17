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Ege Üniversitesinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Ege Üniversitesinde Koronavirüs (COVİD-19) korunma tedbirleri kapsamında yapılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

17.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:27
Ege Üniversitesinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Daha önce kütüphane, yemekhaneler ve spor tesislerinde gerçekleştirilen dezenfekte uygulamaları, tüm personelin iç ve dış kullanım alanlarında da hızla sürüyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Akademik ve idari personelimizin iç ve dış mekan kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Koronavirüsün yayılmasını önlemek için Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaların dikkatle takip edilip kişisel önlemlerin alınması önem teşkil etmektedir.Devletimizin ilgili kurumlarıyla sürekli olarak iletişim halindeyiz, yeni bir karar alınması durumunda bunları çalışanlarımız ve öğrencilerimizle paylaşacağız. Tedbirlerimizi en üst seviyede tutuyoruz. Paniğe kapılmadan yalnızca resmi açıklamaları dikkate alarak kişisel hijyen önlemlerini de ihmal etmeden bu süreci atlatacağımıza inancım tam" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesindeki dezenfekte çalışmalarının sürekli devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Necdet Budak, Ege, Güncel

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