Ege Üniversitesinde Proje Heyecanı

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:26



15 Aralık 2018 Cumartesi 12:26

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 38 öğretim üyesi ile birlikte hazırladıkları tarım, hayvancılık ve su ürünlerine yönelik 24 projeyi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve bakanlığın üst düzey bürokratlarına sunduklarını bildirdi.Prof. Dr. Budak, yaptığı açıklamada, üniversite bünyesinde oluşturdukları proje ekibiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi Ankara'da ziyaret ettiklerini ifade etti.Türkiye'nin tarım, hayvancılık ve gıda politikalarına destek vermek için kurdukları grubun yaklaşık 4 ayda projelerini masaya yatırdığını aktaran Budak, açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Projelerimizi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve üst düzey bürokratlarımıza anlatma fırsatı bulduk. Bu işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Ayrıca bakanımızı üniversitemize davet ettik. Projelerimizi ilgiyle dinleyen ve bürokratlarıyla da istişare eden bakanımıza bize gösterdiği yakınlık için teşekkür ediyoruz. Bir üniversitenin Tarım ve Orman Bakanlığında bu kadar geniş katılımlı toplantıda yer almasının mutluluğunu yaşadık. Projelerimizi bakanlığımızla en kısa sürede hayata geçirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz."