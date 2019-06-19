Ege Üniversitesinden 117 genç eczacı meslek hayatlarına uğurlandı

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törene, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Yalçın, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Taşlı, Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Utku Özdemir, TEB Bölge İzmir Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Sayılkan,akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törende konuşan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan " Gençlerimizin onlarca yıl verdiği emeklerden sonra buradan ayrılıyor olmasının hüznünü ama aynı anda verilen emeklerin karşılığını alarak meslek sahibi olmalarının mutluğunun yaşıyorlar. Mezun olan genç eczacı arkadaşlarımız her zaman şunu bilmelidirler ki ülkemizin en iyi üniversitelerinden birinden mesleklerinin sahibi olarak mezun oluyorlar. Bundan sonra ki hayatlarında bunu bilerek ve güzel üniversitemizde sağladıkları başarılarının üstüne başarı katarak ilerlemelerini temenni ediyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Yalçın "Fakültemiz vizyonu gereği eczacılık sektöründe ülkemize hatta dünyaya model oluşturabilen eğitim ve öğretim çabası içerisindedir. Bu çabamız doğrultusunda fakültemizden farkındalık yaratan ve mesleğinde her zaman ileri yönelebilecek mezunlar vermek istiyoruz.Bu konu için çok çaba sarf ediyoruz. Bunun için kendileri ile gurur duyuyoruz ve bu sektörü onlarla birlikte paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Prof. Dr. Yalçın törendeki konuşmasına mezun olan genç eczacılara bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyerek son verdi.

Törende Eczacılık Fakültesi dönem birincisi Gökselin Özgen, dönem ikicisi Deniz Bozdağ ve dönem üçüncüsü Hayriye Okşaş diplomalarını Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan'dan aldılar. Tören kep atma etkinliği ile son buldu.