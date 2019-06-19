19.06.2019 11:04
Haberler» Güncel» Haber

Ege Üniversitesinden 117 genç eczacı meslek hayatlarına uğurlandı

Ege Üniversitesinden 117 genç eczacı meslek hayatlarına uğurlandı

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2018-2019 öğretim döneminde mezun olan 117 genç eczacı gerçekleştirilen görkemli mezuniyet töreniyle meslek hayatlarına uğurlandı.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törene, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Yalçın, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Taşlı, Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Utku Özdemir, TEB Bölge İzmir Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Sayılkan,akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törende konuşan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan " Gençlerimizin onlarca yıl verdiği emeklerden sonra buradan ayrılıyor olmasının hüznünü ama aynı anda verilen emeklerin karşılığını alarak meslek sahibi olmalarının mutluğunun yaşıyorlar. Mezun olan genç eczacı arkadaşlarımız her zaman şunu bilmelidirler ki ülkemizin en iyi üniversitelerinden birinden mesleklerinin sahibi olarak mezun oluyorlar. Bundan sonra ki hayatlarında bunu bilerek ve güzel üniversitemizde sağladıkları başarılarının üstüne başarı katarak ilerlemelerini temenni ediyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Yalçın "Fakültemiz vizyonu gereği eczacılık sektöründe ülkemize hatta dünyaya model oluşturabilen eğitim ve öğretim çabası içerisindedir. Bu çabamız doğrultusunda fakültemizden farkındalık yaratan ve mesleğinde her zaman ileri yönelebilecek mezunlar vermek istiyoruz.Bu konu için çok çaba sarf ediyoruz. Bunun için kendileri ile gurur duyuyoruz ve bu sektörü onlarla birlikte paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Prof. Dr. Yalçın törendeki konuşmasına mezun olan genç eczacılara bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyerek son verdi.

Törende Eczacılık Fakültesi dönem birincisi Gökselin Özgen, dönem ikicisi Deniz Bozdağ ve dönem üçüncüsü Hayriye Okşaş diplomalarını Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan'dan aldılar. Tören kep atma etkinliği ile son buldu.

Kaynak: Bültenler
mezun, eczacılık fakültesi, ege üniversitesi, genç, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:49 Bakan Varank 2018 girişimci ve yenilikçi üniversite endeksini açıkladı
11:49 Bakan Pekcan: Yüksek teknolojili ürün ihracatına 2 milyar lira kredi desteği sağlayacağız
11:49 Çavuşoğlu: "Suriyelilerin kendi anayasalarının hazırlanması ve siyasi çözüme doğru ilerleme...
11:49 Karaciğer sağlığını korumak için öneriler
11:48 Alevler cep telefonu ile görüntülendi
11:47 ARDA TURAN BERKAY ŞAHİN DAVASI'NDA TANIK DİNLENDİ (Geniş haber)
11:47 Aydın'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor