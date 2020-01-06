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Ege Üniversitesinden "organ nakli sonrası ölüm" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

İzmir'de kadavradan bağışlanan organların nakledildiği 2 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yoğun bakımda olduğu iddialarına ilişkin Ege Üniversitesince (EÜ) başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.

06.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:56 Ege Üniversitesinden
'de kadavradan bağışlanan organların nakledildiği 2 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yoğun bakımda olduğu iddialarına ilişkin Üniversitesince (EÜ) başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.
EÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, yaptığı yazılı açıklamada, Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin 1988'den bu yana başarılı organ nakilleriyle yüzlerce hastanın yaşama tutunmasını sağladığını belirtti.
Merkezin uzman kadrosu ve donanımlı alt yapısıyla Türkiye'nin öncü organ nakil merkezleri arasında yer aldığını, dünyada da başarılarıyla anıldığını vurgulayan Göksel, Türkiye'deki diğer organ nakil merkezlerinde olduğu gibi merkezlerinde de organ naklinin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen koşulların sağlanması durumunda yapılabildiğine değindi.
Gerekli prosedürlerin yerine getirilmesinin ardından yapılan nakil sonrası hastaların gözlemlerinin de yine bu doğrultuda devam ettiğinin altını çizen Göksel, şunları kaydetti:
"Organ nakilleri arasında en zor olanı kuşkusuz kadavradan yapılan nakillerdir. Ayrıca organ nakli sonrasında, nakil yapılan hastanın vücudunun organı kabul etmesi de zorlu bir süreçtir. Tüm bu süreçlerde Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi birçok başarıya imza atmıştır.
Bazı basın kuruluşları tarafından gündeme getirilen iddialarla ilgili kurumumuz tarafından başlatılan inceleme sürmektedir. Yapılan ilk incelemelerde; nakil öncesi, nakil aşaması ve nakil sonrasında izlenen tüm yolların Sağlık Bakanlığı prosedürlerine uygun ve bakanlıkla koordineli bir şekilde yürütüldüğü saptanmıştır. İddialarla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir."
İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından darbedildiği öne sürülen 38 yaşındaki kadın, 15 Aralık'ta Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiş, kadının organları bağışlanmıştı.
Kadının iki böbrek ve karaciğerinin nakil edildiği hastalardan 2'sinin öldüğü, birinin de yoğun bakımda tedavi altında olduğu iddia edilmişti.

İzmir, Ege, Sağlık

Kaynak: AA

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