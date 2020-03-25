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Ege Üniversitesine korona virüsü testi için yetki

Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirilirken, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Hızlı ve daha çok sayıda test yapılabilmesi sayesinde erken tanı, erken izolasyon, erken tedavi ile pandemi ile savaş gücümüz artacak" dedi.

25.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:47
Ege Üniversitesine korona virüsü testi için yetki
Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirilirken, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Hızlı ve daha çok sayıda test yapılabilmesi sayesinde erken tanı, erken izolasyon, erken tedavi ile pandemi ile savaş gücümüz artacak" dedi.

Sağlık Bakanlığı nezdinde yapılan girişimler sonucu, Ege Üniversitesi (EÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Moleküler Viroloji Laboratuvarı Kovid-19 (korona virüs) testlerini uygulama yetkisi aldı.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak alınan yetkiyle birlikte, "Üniversitemiz dün olduğu gibi bugün de hem olağan hem de olağanüstü dönemlerde devletinin ve milletinin emrindedir" dedi.

"Erken tanı, erken izolasyon, erken tedavi ile pandemi ile savaş gücümüz artacak"

Prof. Dr. Necdet Budak, çok daha fazla test yapılacağını ifade ederek, "Salgının ülkemizde başlamasıyla birlikte sağlıklı insan gücünün diri ve etkin tutulabilmesi, pandemi yönetimi için oldukça önem taşıyor. Rektörlüğümüz bünyesindeki Kovid Komisyonu ve hastane başhekimliğimiz tarafından birçok organizasyonel önlemler alınmıştır ve bu önlemler sürekli gözden geçirilerek güncellenmektedir. Sağlık çalışanlarımızda ve hastalarımızda enfeksiyon şüphesi oluştuğunda ya da enfekte olduklarında izolasyon ve karantina uygulanması gerekiyor. Hızlı ve daha çok sayıda test yapılabilmesi sayesinde; erken tanı, erken izolasyon, erken tedavi ile pandemi ile savaş gücümüz artacak. Bu durum aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunda devamlılığa destek olacak. Bu çerçevede tarafımızca Sağlık Bakanlığı nezdinde yapılan girişimlerimiz sonucu Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Moleküler Viroloji Laboratuvarımız Kovid-19 PCR testi yapmak üzere yetkilendirildi. Böylece İzmir Halk Sağlığı Kurumu, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ardından alt yapısı, deneyimli öğretim üyesi ve sağlık teknikerleri ile moleküler viroloji laboratuvarımızda hızlı ve çok daha fazla sayıda test yapılacak" diye konuştu.

"Yardım kampanyası bulunmamaktadır"

Son günlerde sosyal medyada yer alan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi için yardım kampanyası başlatıldığı iddialarına değinen Rektör Budak, şöyle devam etti:

"Üniversitemiz tarafından tıp fakültesi hastanemize destek amaçlı başlatılmış herhangi bir yardım kampanyası bulunmamaktadır. Hastanemizin bu süreçte ilaç ve tıbbi malzeme başta olmak üzere bütün ihtiyaçları devletimizin olanakları ile karşılanmaktadır. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca bizlerle irtibat halinde. Süreçte tüm devlet kurumlarıyla sıkı iş birliğimizi sürdürmekteyiz. Bu zor günleri el birliğiyle atlatacağımıza inancım tamdır." - İZMİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Ege Üniversitesi, Rektör, Güncel

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