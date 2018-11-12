Ege ve Kuzey Ege'ye Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:03



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:03

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, Ege ve Kuzey Ege civarında sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı, bölgenin çarşamba gününden itibaren Karadeniz Bölgesi üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceğini bildirdi.Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege ve Kuzey Ege için bir açıklama yaptı. Yapılan son değerlendirmede, bölgenin Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği duyuruldu. Meteoroloji, soğuk hava dalgası nedeniyle çarşamba gününden itibaren mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 6-12 derece azalacağını belirtti.Soğuk havayla birlikte bölgenin kuzey kesimlerinde yer alan; Balıkesir, Çanakkale gibi illerde yer yer yağmur beklendiği, yağmurun yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görüleceğinin tahmin edildiği kaydedildi.Buna göre en yüksek hava sıcaklıklarının; İzmir'de 11-12, Aydın'da 17-18, Manisa'da 12-13, Balıkesir'de 9-10 ve Çanakkale'de 9-10 derecelere; gece en düşük sıcaklıkların ise bölgenin iç ve kuzey kesimlerinde 0 derece ve altına düşmesi bekleniyor.Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, başta tarımsal üretimle uğraşan vatandaşlar olmak üzere ilgililerin ani sıcaklık düşmesinin oluşturabileceği don olayı ve buzlanmalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısını da yaptı. - İZMİR