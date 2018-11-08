Ege Vitrifiye'den 40 Milyon Tl'lik Yeni Yatırım

Firma bu yatırımla sahip olduğu klozet üretim kapasitesini yıllık 150.000 adet artırmayı planlıyor.

Ege Vitrifiye profesyonel ekibinin 5 ay gibi kısa bir sürede devreye aldığı yatırım, dünyanın vitrifiye üretiminde ulaştığı en modern teknolojiden oluşuyor. Firma yeni robot destekli üretim makinaları sayesinde elde edeceği yüzey kalitesi yüksek, homojen ürünleri ağırlıklı ihracat pazarları için üretmeyi hedefliyor.

Ege Vitrifiye'nin toplam üretim kapasitesi 1.4 milyon adet/yıldır. Vitrifiye üretiminin %85'i yüksek basınçlı döküm, % 15'i ise klasik yöntemlerle yapılmaktadır Şirkette 480 kadrolu işçi çalışmaktadır, satışların %68'i ihraç edilmektedir. Ege Vitrifiye, yerli üretim katkı payı %83 ile yerli üretim katkı endeksinde üst sıralarda yer almaktadır. Şirketin ürettiği ürünler birçok uluslarası tasarım ödülü almış bulunmaktadır.

Son yıllarda hem iç piyasada hem de ihracatta atağa kalkan ve orta-üst segmentte büyüyen Ege Vitrifiye, Türkiye içinde 120 satış noktasına, ihracatta ise 72 farklı ülkede 110 müşteriye seramik sağlık gereçleri sağlıyor. Marka yüksek kalitede üretilen katma değerli ürünleriyle Türk markasını tüm dünyada temsil ediyor.

Açılış törenine İzmir Valisi Erol AYYILDIZ katılım gösterecekler ve Ege Vitrifiye Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim POLAT, İbrahim Polat Holding CEO'su Baran DEMİR ,ÇİMSE Sendika Başkanı Zekeriye NAZLIM, Ege Vitrifiye Genel Müdürü Merter SAVAŞ davetlilere hitap edecektir.