Ege'ye 20 milyar dolarlık turizm yatırımı geliyor
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi hakkında yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırım bu. Yıllık doğuracağı ekonomi 2,5 milyardan başlayıp 4 milyar doları bulacak bir proje" dedi.
09.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:31
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi hakkında yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırım bu. Yıllık doğuracağı ekonomi 2,5 milyardan başlayıp 4 milyar doları bulacak bir proje" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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