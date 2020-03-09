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Ege'ye 20 milyar dolarlık turizm yatırımı geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi hakkında yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırım bu. Yıllık doğuracağı ekonomi 2,5 milyardan başlayıp 4 milyar doları bulacak bir proje" dedi.

09.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:31
Ege'ye 20 milyar dolarlık turizm yatırımı geliyor
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi hakkında yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırım bu. Yıllık doğuracağı ekonomi 2,5 milyardan başlayıp 4 milyar doları bulacak bir proje" dedi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Çeşme, Ege, Ekonomi
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