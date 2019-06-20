20.06.2019 11:25
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Egea Gençler Kupası Eskişehir'de

Egea Gençler Kupası Eskişehir

Fiat tarafından düzenlenen Egea Gençler Kupası, FIA Avrupa Ralli Kupası'na dahil olan ESOK Rallisi kapsamında Eskişehir'de devam etti.

Fiattarafından düzenlenen Egea Gençler Kupası, FIAAvrupaRalli Kupası'na dahil olan ESOK Rallisi kapsamındaEskişehir'de devam etti.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gençler Kupası'nın Eskişehir ayağının kazananları Buğra Can Kılıç - AliEmre Yılmazikilisi oldu.
İkincilik koltuğuna Onat Telkenar - Efe Eryalaz ikilisi otururken,Mehmet CanDinç ve Tuna Aktaş ise yarışı üçüncü bitirdi.
Fiat Motor Sporları Takımı resmi pilotlarıFatih Kara- Bilge Ayan ikilisi ise Rc3 kategorisinde birinci, iki çeker kategorisinde ikinci ve genel klasmanda sekizinci oldu.
Fiat Egea ile yarışan Ali Türkkan - Onur Aslan ikilisiTürkiyeRalli Şampiyonası Gençler Kategorisi'nde birinci olurken genel klasmanı 9. sırada tamamladı.
Otomobil sporlarının gelişmesine önemli katkılarda bulunan Fiat Motor Sporları'nın, genç pilotlara özel düzenlediği Egea Gençler Kupası'nın ikinci sezonu hızlı başladı.
Sezonun ikinci yarışı, geçtiğimiz hafta sonu Eskişehir'de tamamlandı. FIA Avrupa Ralli Kupası'na dahil olan ESOK Rallisi kapsamında gerçekleşen Egea Gençler Kupası'nın Eskişehir ayağının kazananı, Buğra Can Kılıç veAli EmreYılmaz oldu.
Kupada Onat Telkenar - Efe Eryalaz ikilisi ise ikinci sırada finiş gördü.
Fiat Motor Sporları Takımı resmi pilotları Fatih Kara - Bilge Ayan ikilisi ise Rc3 kategorisinde birinci, iki çeker kategorisinde ikinci ve genel klasmanda 8. oldu.
Ali Türkkan - Onur Aslan ikilisi ise Egea ile Türkiye Ralli Şampiyonası Gençler Kategorisi'nde birinci olurken genel klasmanı dokuzuncu sırada tamamladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas,TofaşFabrikası'nda hazırlanan 9 Egea HB ralli otomobili ile katıldıkları Eskişehir Rallisi'nde bekledikleri başarılı sonuçları aldıklarını belirtti.
Kafkas, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Motor sporlarına kazandırdığımız yetenekli gençlerle başarılı sonuçlar almaya da devam ediyoruz. Yaklaşık 140 km'lik asfalt etaplardan oluşan ESOK Rallisi'ni başarıyla tamamladık. 2 çekerde ikinci ve üçüncü olduk, şampiyonada liderliğimiz devam ediyor.
Gençler Kupası'nda da 1,2 ve 3'üncülüğü elde ettik. Herhangi mekanik bir problem yaşamadan 8 otomobille finişe gelen araçlarımız ilk 25 içerisinde yer aldı.Bir sonraki yarışlar toprak zeminde olacak. Fabrikamızda hazırladığımız otomobillerimiz genel yapı itibarıyla toprak zeminde çok daha iddialı. Önümüzdeki dönemde güzel sonuçlarımızı artırarak devam ettireceğiz."Egea Gençler Kupası, 6-7 Temmuz'da düzenlenecekİstanbulRallisi ile sezona devam edecek."
Kaynak: AA
Avrupa,Fiat,Eskişehir,Ekonomi

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