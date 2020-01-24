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EGEÇEM'den "Stop Motion Animasyon Film Atölyesi"

Ege Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) tarafından düzenlenen "EGEÇEM 2020- Kış Okulu" etkinlikleri kapsamında "Stop Motion Animasyon Film Atölyesi" eğitimi düzenlendi.

24.01.2020 10:09 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:09EGEÇEM'den

Eğitim, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa tarafından verildi.

Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, minik öğrencilerin "Stop Motion Animasyon Film Atölyesi"eğitimi ile kış tatilini hem eğitici hem de eğlenceli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla bu yılda gerçekleştirdiklerini ifade etti.Prof. Dr. Parsa, "Bu eğitim ile çocuklar duygusal motivasyonlarını yükseltecek verilen ortak temalar ışığında animasyon filmleri için senaryo yazmayı, karakter oluşturmayı, Stop Motion tekniğiyle objeleri canlandırmayı ve böylece filmin nasıl yapıldığını ve hangi aşamalardan geçerek oluşturulduğunu öğreniyorlar" dedi.

Stop Motion Animasyon nedir?

Durağan 3 boyutlu objeleri hareketliymiş gibi gösteren animasyon film türü olarak bilinen stop motion, oyun hamurlarının, kuklaların ve oyuncakların hareketlerinin her karesinin fotoğraflanması sonucunda ortaya çıkıyor. Bu animasyon tekniği ile sanatsal yaratıcılık birleşerek çocukların büyülü bir dünyada keyifli zaman geçirmeleri sağlanıyor.


Ege Üniversitesi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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