Egeden sağlıklı beslenme mutfağı

Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bağlı Ege Üniversitesi Televizyonu EÜTV'de sağlıklı beslenme konularında programların yapılmasına imkan sağlayacak bir mutfak dekorasyonu yapıldı. Sağlıklı tariflerin verileceği ve yemeklerin uygulamalı olarak yapılacağı mutfakta, konularında uzman öğretim üyeleri konuk edilecek. Akademisyenlerin ve öğrencilerin program ve uygulama yapacakları Sağlıklı Beslenme Mutfağı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Takımcı, "Yeni yayın döneminde'Sağlık ve Beslenme' programlarına öncelik vereceğiz" dedi.

Yayın hayatına son veren Ege TV'nin tüm ekipmanları, uydu vericisi ve frekansı Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (EGEMM) bağışlandı. EGEMM stüdyolarına taşınan ekipmanların montajı tamamlandı. Yeni yayın döneminde "Sağlık ve Beslenme" programlarının daha rahat, konforlu ve uygulamalı yapılacağı mutfak dekorasyonu da tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi.

Ege TV'den Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı,Cem Bakioğlu tarafından Ege TV'nin stüdyolarından bağışlanan mutfağın, program çeşitliliğinin artırılması ve farklı alanlarda program içeriğinin ortaya konmasında önemli bir yarar sağlayacağını ifade etti. Prof. Dr. Takımcı, "Programlarımızı öğrencilerimiz hazırlayacak ve sağlıklı beslenmeye yönelik yemek programlarına yer vereceğiz. Öğrencilerimize daha fazla uygulama olanakları yaratmak istiyoruz. Stüdyomuz, böyle bir dekora kavuştuğu için çok mutluyum. Mutfak dekoru Ege TV, beyaz eşyaları ise Uğur Derin Dondurucu markası tarafından bağışlandı. Her iki kuruma da teşekkür ediyorum. Eğitim söz konusu olunca akan sular duruyor. Aynı zamanda Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak hocamız da bizi bu konuda çok destekledi. Medya Merkezimizin kurulması ile televizyonumuz, radyomuz ve Ege Ajans; İletişim Fakültesinin uygulama alanı olarak tek çatı altında birleştirdi ve bizim daha güçlü bir ses olmamıza imkân yarattı" dedi.