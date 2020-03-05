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Egehan İpek'ten yenilgisiz şampiyonluk

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Egehan İpek, Nilüfer Satranç İlçe Birinciliğinde yenilgisiz şampiyon oldu.

05.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:26Egehan İpek'ten yenilgisiz şampiyonluk
Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Egehan İpek, Nilüfer Satranç İlçe Birinciliğinde yenilgisiz şampiyon oldu.

Satranç Bursa İl ve Nilüfer Satranç İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Nilüfer ilçe Birinciliği' müsabakaları Bursa Büyükşehir Belediyespor Satranç Eğitim Merkezi'nde yapıldı. 72 sporcunun başvuru yaptığı ve en iyi puana sahip 32 sporcunun yarıştığı turnuvada sporcular kıyasıya mücadele etti. Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 12 yaşındaki sporcusu Egehan İpek oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak turnuvanın şampiyonu olurken, Büyükşehirli diğer sporcular Eray Zengingönül dördüncü, Berat İlker altıncı, Ayberk Yıldız yedinci ve Burak Alp Mutlu dokuzuncu sırada yer alarak madalya kürsüsüne çıkan isimler oldu. - BURSA

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Kaynak: İHA

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5.03.2020 15:12:52