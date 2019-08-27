Haberler» Ekonomi» Haber

EGEİD'den İzmir Valisi Ayyıldız'a ziyaret

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu ve dernek yönetimi, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a nezaket ziyaretinde bulunarak bölgedeki ekonomik faaliyetler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

27.08.2019 10:47 EGEİD'den İzmir Valisi Ayyıldız'a ziyaret
Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu ve dernek yönetimi, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a nezaket ziyaretinde bulunarak bölgedeki ekonomik faaliyetler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Kurulduğu günden bugüne gerçekleştirdiği faaliyetlerle adından söz ettiren ve merkezi Manisa'da bulunan Ege İhracatçılar Derneği, derneğin faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunmaya devam ediyor. EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu ve dernek yönetimi İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti. Derneklerini tanıtan ve bilgi alışverişi yapan EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ayberk Aloğlu, misafirperverliklerinden dolayı Vali Erol Ayyıldız'a teşekkür ederken İzmir'deki orman yangınından dolayı geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - MANİSA

Erol Ayyıldız, İzmir, Ege, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:10   BigChefs ve Eczacıbaşı Profesyonel'den iş birliği
11:08   Bal ihracatından 12 milyon dolarlık gelir
11:06   "Faiz indirimi konut piyasasını canlandırdı"
11:06   Evlerinin altında üretip ihraç ediyorlar
11:05   Gram altın 288, çeyrek altın 473 lira
11:04   TCMB'den repo ihalesi
11:02   OSTİM Teknik Üniversitesinde "iktisat zirvesi" hazırlığı