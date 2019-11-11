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EGEİD'ten Avrupa'da yeni pazar arayışı

Avrupa'da yeni pazarlar ve ekonomik yatırımlar için çalışmalarını sürdüren Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Başkanı Ayberk Aloğlu, Almanya'nın Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz'i ziyaret etti.

11.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:11EGEİD'ten Avrupa'da yeni pazar arayışı
'da yeni pazarlar ve ekonomik yatırımlar için çalışmalarını sürdüren Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Başkanı Ayberk Aloğlu, 'nın Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz'i ziyaret etti.

EGEİD yönetimi, ihracatın geliştirilmesi amacıyla yeni pazar arayışlarını sürdürüyor. Almanya'daki pazar paylarını arttırma araştırmaları ve mağazalaşmak için 26 sektörün temsilcisi ile görüşmelerini tamamlayan EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu ardından Almanya'nın Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz'i ziyaret etti. Almanya'da ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten Aloğlu, "Almanya'da güzel anlaşmalar, ciddi ve kalıcı görüşmeler yaptık. Çok şükür elimiz dolu dönüyoruz. Yurt dışındaki son gününüzde devlet büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını alıyoruz. Başkonsolosumuz Serdar Deniz'e göstermiş olduğu nazik misafirperverlikten ve bizim yolumuzu aydınlatacak önemli bilgilendirmelerinden dolayı sonsuz şükranlarımızı sunarız"

Gençlerin ülke ihracatını arttırmak için yaptıkları çalışmayı taktir eden Almanya Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, "Ülkemizde yaşayan genç iş insanlarının dış pazarlara çıkıp çalışma yapmasını ve ihracatımızı arttırmasını bekliyoruz. Bizler bu konuda iş insanlarımıza elimizden gelen desteği her zaman vermeye hazır" diye konuştu. - MANİSA

Serdar Deniz, Almanya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: İHA

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