Egeid Yol Haritasını Belirledi

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:15



08 Aralık 2018 Cumartesi 17:15

Geçtiğimiz günlerde kurulan ihracata dönük politikalar yapacak ve kamu yararına çalışacak olan Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) kurucu başkanı Ayberk Aloğlu başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Şehzadeler ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda derneğin yapacağı çalışmalar ele alınarak, yol haritası belirlendi. Derneğin önümüzdeki günlerde ilk kongresini gerçekleştireceği öğrenildi.EGEİD Kurucu Başkanı Ayberk Aloğlu, ülkemizin içinde bulunduğu durumu gözeterek en iyi şeyin ihracat olacağı ve işlere katkı sağlayıp, kamu yararına hizmet amacıyla derneği kurduklarını söyledi. Bölgesel bir sivil toplum kuruluşu kurma niyetinde olduklarını açıklayan Aloğlu, "Ege İhracatçılar Derneği bölgesel bir kurum oldu. Tabi isim büyük isim ama önemli olan söylemler değil, yapacağımız icraatlar olacaktır burada. Bir sivil toplum kuruluşunun nasıl yönetileceğini, neler yapacağını hakikaten iyi bilen bir ekibiz." dedi.Ülkenin tamamen ihracatçıya ihtiyacının olduğunu belirten Aloğlu, "Bundan daha büyük kamu yararı olmadığını bize söylediklerinde bizde bu derneği kamu yararı olarak çıkardık. Bu ne özellik taşıyor. Bu dernekler hem devlet teşviklerinden hem de Avrupa Birliği hibe fonlarından yararlanabiliyor. Burada yapacağımız projelerde Avrupa projelerinde bizde varız diyebileceğiz. Bizim aracı şirketlerimiz olacak. İçimizde her branştan her sektörden kişiler var. Yani gıda var, tekstil var, otomotiv var, ayakkabı var, makine var, mobilya var, kalıp var, kırtasiye üretimi var, mobilya, var, mermer var. Ayrıca sıfırdan ihracat yapmak isteyen üyelerimiz var. Akhisar var, Alaşehir var, Uşak var, Afyon var, İzmir var. Gıda çok fazla. Hızla hareket etme kabiliyetini sağlamak için bu derneği çok fazla büyütmeyi düşünmüyorum. Ama burada karar verecek olan sizlersiniz. Yani biz 50 kişi, 100 kişi olmayalım. İş rehberi çıkaracağız. Çıkaracağımı o rehberleri yurt dışına götüreceğiz. Bizden de fiyat alın diyerek iş rehberlerimizi göndereceğiz. Şimdi aynı şirketten, aynı faaliyete gösteren 3 kişi, 4 kişi olursa sıkıntı yaşanıyor. Derneğin huzuru bozuluyor. O yüzden derneğin üye sayısını fazla büyütme taraftarı değilim. Ama siz istiyorsanız büyütürüm. Sonuçta kimi istiyorsak buraya girebilir. 35-40 kişi de tamamlamak istiyoruz. 5 kişilik kadın kontenjanı olacak. Formalite icabı bir yönetim kurulu olacak ama herkes yönetim kurulu olarak hareket edecek" diye konuştu.Aracı şirketlerle beraber ikili iş görüşmeleri yapacaklarını kaydeden Aloğlu, fuarlara katılacaklarını, özellikle karma fuarlarda yer alacaklarını söyledi. Aloğlu, ilk kongreyi yaptıktan sonra Ege İhracatçılar Birliği ile bir araya geleceklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bize bu konuda öncülük edecekler. Ama tabi biz önce kendimizi göstereceğiz, çalışacağız, mücadele edeceğiz. Yurt dışında ülkemizin menfaatleri dahilinde pazarlara yönelik çalışmalar yapacağız." - MANİSA