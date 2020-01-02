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Egeli akademisyen İtalya'da ders verecek

Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Buduneli, diş hekimliği fakültesi öğrencilerine ders vermesi amacıyla İtalya Torino Üniversitesinden davet aldı.

02.01.2020 09:45 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:45 Egeli akademisyen İtalya'da ders verecek

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, periodontal hastalıkların mikrobiyolojisi ve immünolojisini içeren patogenez konularında eğitim verecek olan Prof. Dr. Buduneli'yi tebrik etti.

EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Buduneli, Üniversitesinden davet aldı. Üniversitenin diş hekimliği fakültesi öğrencilerine 2 ay süreyle periodontal hastalıkların mikrobiyolojisi ve immünolojisini içeren patogenez konularında eğitim verecek olan Prof. Dr. Buduneli'yi ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Egeli akademisyeni tebrik etti.

Kısa süre önce yazdığı, "Biomarkers For Periodontal Health And Diseases; Rationale, Benefits And Future Directions" isimli İngilizce kitabı Springer yayıncılık tarafından yayınlanan Prof. Dr. Buduneli, çalışmalarıyla ilgili Rektör Budak'a bilgi verdi. "Visiting Professor" olarak derslere katılacağını dile getiren Prof. Dr. Buduneli, "İngilizce olarak işlenecek derslerde, İtalya'daki gençlerle uzmanlık alanımla ilgili konuları işleyeceğim. Uluslararası camiada görünür olmak açısından da önemli olduğunu düşündüğüm davetten mutluluk duydum. Desteklerinden dolayı Rektörümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Diş Hekimliği Fakültesinin Sağlık Bakanlığı tarafından A Plus ilan edildiğini hatırlatan Rektör Budak, "Bu başarılar yoğun emek gerektiriyor. Diş Hekimliği Fakültemiz, ülkemizde öğrenciler tarafından en çok tercih edilen fakülteler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kaliteli bir eğitimden geçen öğrencilerimiz alanlarında donanımlı diş hekimleri olarak mezun oluyor. Bugün ülkemiz sınırlarını aşıp uluslararası camiada adından söz ettiren üniversitemizin değerli hocaları, gerek multidisipliner gerekse bireysel anlamda çok önemli başarılara imza atıyor. İtalya'dan davet alan Nurcan hocamızı tebrik ediyorum" dedi.


Torino, İtalya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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