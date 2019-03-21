Egeli Akademisyenlerin Katkısı İle Türkçe'ye Kazandırıldı

Sağlık eğitimi alan tüm branşlarda temel dersler olarak okutulan kitabın editörleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 3 bilim insanı görev alırken, EÜ'den 25 akademisyen de kitabın çevirisine katkı sundu.Kitabın editörlüğünü, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Okan Bilge ve Doç. Dr. Servet Çelik; Histoloji ve Embriyoloji ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yiğit Uyanıkgil ile Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Anatomi ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Bilecenoğlu yaptı.

Kitabın editörleri ile bir araya gelen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, ''Akademisyenlerimiz bu önemli eserin çevirisine öncülük yaparak eseri bilim dünyası için hizmete sundular. Bu katkılarından dolayı kendileri ile gurur duyuyoruz'' dedi.

Dünyada bilimsel yayınların hızlıca ülkelerin ana diline çevrildiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, "Örneğin Amerika'da yayınlanan bir eser dünyanın farklı coğrafyalarında çok hızlı bir şekilde ülkelerin ana dillerine çevriliyor. Türkiye'de de bu durumun yaygınlaşması lazım. Akademik dünyamızın, öğrencilerimizin bu tür çevirilere ihtiyacı var. Ülkemizde diş hekimliği anatomisi alanında bu kadar kapsamlı kaynak bir eser yok. Ben akademisyenlerimizi bu çalışmalarından dolayı kutluyorum. Kitabın, sadece üniversitemiz ve İzmir'deki diş hekimliği öğrencileri için değil tüm Türkiye veTürkçe konuşan ülkeler için de önemli bir kaynak olacağını düşünüyorum. Bu emeklerinden dolayı akademisyenlerimize tekrar teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.

43 üniversiteden 163 bilim insanı görev aldı

'Diş Hekimliği için Anatominin Temelleri' kitabı, Türkiye'deki 43 üniversiteden farklı bilim dallarında çalışma yürüten 163 bilim insanın katkısı ilesağlık eğitiminin hizmetine sunuldu.

Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji ve Genetik ile ilgili konuların tümünü içeren tek kitap olma özelliğini taşıyan ve D.R. Singh tarafından kaleme alınan ' Diş Hekimliği için Anatominin Temelleri' kitabı, bin 200 sayfadan oluşuyor. Bölüm özetleri ve metin içindeki konular ile ilgili uygulamalı anatomi ve embriyoloji kısımları ile öne çıkan kitap, 11 kısım ve 80 bölüme sahip kapsamlı bir eser.

Tıbbi literatürün en güncel halini içeren "Diş Hekimliği için Anatominin Temelleri" baş-boyun bölgesinin morfolojisi ve çok görülen uygulamalı anatomi pencerelerinin yer almasının yanı sıra, diğer organ sistemlerine de yer veren bir başvuru kaynağı özelliği taşıyor. Kitabın özellikle diş hekimliği, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve plastik cerrahi gibi kliniklerde boyun bölgesi konusunda verilen eğitimlere büyük katkı sunması öngörülüyor.

Kaynak: Bültenler