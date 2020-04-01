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Egeli bilim insanı Doç. Dr. Döşkaya, Kovid-19 sanal konferansına katılacak

TÜBİTAK "Covid-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı" düzenleyecek

01.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:20
Egeli bilim insanı Doç. Dr. Döşkaya, Kovid-19 sanal konferansına katılacak

TÜBİTAK ( Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından"Covid-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı" düzenlenecek. Covid-19 Türkiye Platformu koordinasyonunda alanda yoğun olarak çalışan bilim insanlarını bir araya getirecek olan konferansa Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Moleküler Parazitoloji Tanı Laboratuvarı ve Aşı Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı Yöneticisi Doç. Dr. Mert Döşkayada katılacak.Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Döşkaya, sanal konferansın "Aşı" başlıklı oturumunda "Covid-19 Aşısı İçin Antijen Keşfi ve DNA Aşısı Geliştirilmesi"konusunda bilgilerini paylaşacak.

TÜBİTAK,Covid-19 Türkiye Platformu koordinasyonunda, bilimsel bir bakış açısıyla özellikle ilaçların yeni hedeflere konumlandırılması, ilaç geliştirme, acil tedavi yöntemleri ve aşı geliştirme konularında farkındalık oluşturulması amacıyla 2 Nisan 2020 Perşembe günü "Covid-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı" gerçekleştirilecek. 3 oturum halinde yapılacak konferans, saat 10.00'da başlayacak. Konferansta, Bahçeşehir, Ankara, Medipol, Bilkent, İstanbul, Ankara, Dokuz Eylül, Boğaziçi, ODTÜ, Selçuk, Ege ve Acıbadem üniversitelerinden alanda yoğun olarak çalışan akademisyenler bir araya gelecek. Konferans, TÜBİTAK'ın Twitter, Facebook ve YouTube hesaplarından çevrim içi takip edilebilecek.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Ege, Güncel
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