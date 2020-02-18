Egeli bilim insanlarından önemli bir multidisipliner proje daha

Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Ege Teknopark) bünyesinde Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Yenieltarafından kurulan Soranus firması Avrupa Komisyonu tarafından açılan Horizon 2020 Framework Programme faz 2 destek başvurusunda eşik üstü proje olarak değerlendirilerek mülakata çağrıldı.AB Çerçeve Programları ve Horizon 2020 kapsamında hazırlanan proje, 20 Şubat 2020 tarihinde Brüksel'de yapılacak mülakatta başarılı olması halinde yaklaşık 1 milyon Euro değerinde bir bütçeye sahip olacak.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Teknoloji ve inovasyon ülkemizin geleceği için önemli alanların başında geliyor.Üniversitemiz bilim insanları önemli,multidisipliner projelere imza atamaya devam ediyorlar. Tıp Fakültemiz Öğretim Üyeleri, kadavra üzerinde yeni bir ameliyat tekniğini tanımlayarak,ameliyat için kullanılacak ürünün prototiplerini oluşturdular. Araştırma ekibimizi tebrik ediyorum. Projemizin Brüksel'de yapılacak mülakatta başarılı olmasını diliyorum" dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Özgür Yeniel, Prof. Dr. Okan Bilge, Doç. Dr. Servet Çelik, Prof. Dr. Yiğit Uyanıkgil, Doç. Dr. Mete Ergenoğlu ve Op. Dr. Gökay Özçeltik, multidisipliner bir çalışma ile kadavra üzerinde yeni bir ameliyat tekniğini tanımladı. Ekip, KOSGEB Ar-Ge inovasyon projesi ile ameliyat için kullanılacak ürünün prototiplerini oluşturdu.

Projenin hazırlanma süreci ile ilgili bilgi veren EÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Yeniel, "Yaklaşık 3 yıldır Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Okan Bilge, Doç. Dr. Servet Çelik, Prof. Dr. Yiğit Uyanıkgil, Doç. Dr. Mete Ergenoğlu ve Op. Dr. Gökay Özçeltik ile kadavra üzerinde fikri altyapısını oluşturduğumuz yeni bir ameliyat tekniği tanımladık. Daha sonra, KOSGEB Ar-Ge İnovasyon projesi ile bu ameliyat için kullanılacak ürünün prototiplerini oluşturduk ve nihayet son hali ile KOSGEB projesinden başarı ile mezun olduk" dedi.

"ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ OLMA HEDEFİMİZE KATKI VERECEK"

Hazırlanan çalışmanın Ege Üniversitesinin araştırma üniversitesi olma hedefine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Doç. Dr. Özgür Yeniel, "Ülkemizin de katkı yaptığı Avrupa Birliği Horizon 2020 Framework Programme KOBİ çağrısı sunduğu yüksek hibe desteği ile önemli bir kaynaktır. TÜBİTAK proje yazdırma desteğinden yararlanarak bu desteğe başvurduk ve ilk elemeyi geçtik. 2018'den bu yana iki elemeli olarak yapılan değerlendirmede Türkiye kaynaklı başvurularda 3 firmanın ilk elemeyi geçtiği ve yalnızca bir firmanın hibe desteğine hak kazandığı belirtilmektedir. Şimdi bizi oldukça zor bir süreç bekliyor. Mülakata seçilen projeler önceki dönem istatistiklere bakıldığında ilk yüzde 5'lik dilime giren projeler. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak hocamızın bizlere gösterdiği araştırma üniversitesi olma hedefimiz açısından da önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz proje desteğinin ülkemize ve üniversitemize getirilmesi için azami gayret ile çalışacağız ve başaracağımıza inancımız tamdır. Sırada bekleyen pek çok fikrimiz ve projelerimiz için bu başarı yüksek bir motivasyon olacaktır" dedi.