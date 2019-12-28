Egeli genç iletişimcilerden eğlendirirken bilinçlendiren proje

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 2'inci sınıf öğrencileri Selin Yönter, Atay Gürpınar, Şeyma Nur Yıldırım, Deniz Özdemir, Emel Eryalçın, "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında oluşturdukları "Sıfır iz, YeşilİZ" projesi ile bir araya geldiler. Öğrenciler, toplumu bilinçlendirmek, daha fazla insana ulaşmak ve daha yaşanabilir bir dünyaya erişmek için fikirlerini projeleştirdiler.

Öğrenciler, sıfır atık projesine yönelik yaptıkları besteyi, İzmir'in çeşitli ilçelerinde, semtlerinde, büyük marketlerin önünde seslendirerek dikkat çekici sözler ile farkındalık yarattılar. EÜ İletişim Fakültesi Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Selin Bitirim Okmeydan'dan ders kapsamında destek alan öğrenciler, projelerini yaparken yorulmadıklarını, destek çıkan bir hocaları olunca işlerinin kolaylaştığını söylediler. "Daha yaşanabilir temiz bir dünya için atılan her küçük adım büyük etki yaratır" düşüncesiyle çalışmaya başlayan öğrenciler, projelerini titizlikle yürüttüler.

Projede yer alan öğrencilerden olan Emel Eryalçın, "Projede görev alan bütün arkadaşlarım önemli işler yaptılar. Arkadaşlarımız, hocamız ve paydaşlar hep birlikte değerli bir adım attık. Bu tür projelerin dünya için ne kadar faydalı olduğu, topluma hizmet ettiği gözler önünde. Daha yaşanabilir bir dünya için hep birlikte el ele" dedi.