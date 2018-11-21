Egeli Gençler, İngilizceyi Sinema İle Öğreniyorlar

Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık öğrencileri, Sinema Kulübünde öğretim görevlisi eşliğinde kısa ve uzun metraj filmleri izleyerek bu filmlerin üzerine konuşma ve tartışmalar yapıyor.

İngilizcesini geliştirmek ve sinema sanatıyla tanışmak isteyen Alpha ve Gamma gruplarındaki hazırlık öğrencileri, sinemayla ilgili bazı temel kavramları tanıyorlar. Sinema sanatı ve sinema kültürü hakkında öğrencilerdefikir oluşturan Sinema Kulübü, ayrıca öğrencilerin eleştirel düşünme ve İngilizce konuşma becerilerini geliştirerek, İngilizce öğrenmeye karşı pozitif duygular geliştirmesini sağlıyor.