Egeli Gençler "Mezuniyet Ormanı" İle Doğaya Bir Anı Bıraktılar

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri tarafından "Mezuniyet Ormanı" oluşturuldu. Bornova Yakaköy'de oluşturulan "Mezuniyet Ormanı" etkinliğine Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Baki Can, İzmir Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Evrim Arslantaş ve bölüm öğrencileri katıldı.

Bölüm öğrencileri adına konuşan Kubilay Yılmaz, "Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4.sınıf öğrencileri olarak 2019 yılı mezuniyetimiz için bir hatıra ormanı oluşturmak istedik. Etkinliğimizle hem doğaya can vermek hem de bizler için ilerleyen zamanlarda bir anı kalması amacını taşıyoruz. Bugün diktiğimiz fidan ileYakaköy'e yeni bir orman kazandırmış olduk" dedi.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Baki Can, "Mezuniyet Ormanımız, mezun olacak olan öğrencilerimiz için hatıra niteliği taşıyacak" diye konuştu.

Orman Fidanlık Müdürlüğü Şefi Evrim Arslantaş, "Ege Üniversitesi öğrencileri servi fidanlarını dikip can suyu vererek hem hatıralarını yaşatmış oldular hem de yeni bir orman oluşumu için ilk adımı atmış oldular" dedi. Arslantaş, ayrıca servi fidanlarının 3 aylık bir süreçte büyümeye başlayacağını belirtti.

"Mezuniyet Ormanı" etkinliği ile çoğu öğrenci ilk kez fidan dikti. Etkinlik sonunda, Yakaköy'e orman kazandıran genç iletişimciler hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Kaynak: Bültenler