Egeli Gençlerden Çim Sektörüne Teknik Gezi

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bayındır Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan ve Türkiye'nin çim konusunda ara insan gücü yetiştiren ilk programı olan 'Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Programı"nın açılmasının ardından konu ile ilgili daha fazla çalışma yapılabilmesi amacıyla Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurduk. Türkiye'de ilk olan merkezimiz faaliyetleri kapsamında öğrencilerimizi sektörle buluşturmak amacıyla İstanbul'a bir teknik gezi düzenledik. Öğrencilerimiz, bu gezi ile sektörü daha yakından tanıyarak kendilerine iş alanları yaratacaklar" diye konuştu.

Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Salman koordinatörlüğünde İstanbul'a yapılan teknik gezide öğrenciler hem Türkiye'nin en önemli statlarını gezerek çim konusunda yetkililerden bilgi aldı, hem de alanları ile ilgili düzenlenen "10. Flower Show İstanbul Avrasya Bitki Fuarı Uluslararası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı'nıziyaret edip sektörlerinde önde gelen firmaların yetkilileri ile görüşme fırsatı buldu.

Bölüm öğrencileri, teknik gezi kapsamında uluslararası düzenlenen "10. Flower Show İstanbul Avrasya Bitki Fuarı Uluslararası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı"nı da ziyaret ederek sektördeki paydaşlar ile bir araya geldiler.