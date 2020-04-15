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Egeli gençlerden "Yaşamak evde de güzel" mesajı

Yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında eğitimlerine evlerinden devam eden Ege Üniversitesi öğrencileri, yayınladıkları video ile "Evde Kal" mesajı verdi.

15.04.2020 09:13 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:13
Egeli gençlerden

Egeli gençler, "Yaşamak evde de güzel" sloganı ile hazırladıkları videoda, evlerinde geçirdikleri zamanın verimli ve kaliteli değerlendirmenin önemine vurgu yaptı. Öğrenciler; evde kaldıkları süre içerisinde zamanlarını hobileri ile uğraşarak, resim yaparak, işaret dili öğrenerek, kitap okuyarak, akademik hayata hazırlanarak, sağlıklı ve zinde kalmak için spor yaparak ve yabancı dillerini geliştirerek değerlendiriyor.

Ege Üniversitesi öğrencileri,yayınladıkları video mesajda Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın da yer almasını istedi. Öğrencilerin isteğini geri çevirmeyen Prof. Dr. Budak,"Öğrencilerin bu hassas dönemde moral ve motivasyon açısından hazırladıkları videoda yer almaktan memnuniyet duydum. Onlarla gurur duyuyorum. Öğrencilerimizin evlerinde üretken olmaya yönelik, kendilerini geliştirici faaliyetler gerçekleştiriyor olması sevindirici. Bu hassas süreçte kendilerine fayda sağlayacak çalışmalarda bulunarak tüm gençlere örnek oluyorlar. Ben de sevdiklerimizle sağlık ve mutlu yarınlarda birlikte olabilmek için 'Evde Kal Türkiye' çağrısında bulunuyorum. Umuyorum ki bu süreçten güçlenerek çıkacağız" dedi.

Prof. Dr. Necdet Budak, öğrencilerin hazırladıkları videoyu sosyal medya hesaplarından yayınlayarak Egeli gençlere destek oldu.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Ege Üniversitesi, Evde Kal, Güncel
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