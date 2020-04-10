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Egeli hububatçılar ihracatını 56 milyon dolara çıkardı

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin, mart ayı ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 120 artışla, 56 milyon dolara çıkardığı bildirildi.

10.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:08
Egeli hububatçılar ihracatını 56 milyon dolara çıkardı
Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin, mart ayı ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 120 artışla, 56 milyon dolara çıkardığı bildirildi.
Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'u 12 birlik arasından ihracatını en fazla artıran birlik olarak geride bıraktıklarını, 2020'ye de aynı hızla devam ettiklerini kaydetti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gıda başta olmak üzere birçok üründe lojistik hizmetlerinde tedarik sorunlarına neden olduğunu hatırlatan Terci, açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Buna rağmen mart ayı ihracatımızı yüzde 120 yükselterek 56 milyon dolara çıkardık. Türkiye geneli ocak-mart döneminde geçen sene 1,7 milyar dolar olan hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yüzde 6 yükselerek 1,8 milyar dolara çıktı. Ege Bölgesi'nde ise geçen sene ocak-mart döneminde 94 milyon dolar olan hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı bu dönem yüzde 41 artarak 132 milyon dolara ulaştı."
"İhracat artışının devam edeceğine inanıyorum"
Terci, Çin'den başlayıp dünyaya yayılan koronavirüs salgınının hububat ve bakliyat başta olmak üzere gıdanın hayati önemde olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Türkiye büyük potansiyeliyle şanslı ülkelerden biri. Bakanlıklarımızın salgına karşı aldığı tedbirler, sınırlardaki kontrollü geçişler, tampon bölge uygulaması, temassız ihracat, Türkiye'de üreticilere verilen desteklerle ürünlerimizi dünyanın birçok ülkesine göndermeye devam ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı 21 ilde çiftçiye tohumun yüzde 75'inin hibe edilmesi desteği de üretimin artmasını sağlayacak. Aynı zamanda 'Bitkisel üretimin geliştirilmesi' programıyla hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerde rekolte artışı sağlanacak. Bu çerçevede, ihracatımızın artarak devam edeceğine inanıyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Ege, Ekonomi
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