Egeli İhracatçılar 2019'U Çin Yılı İlan Etti

Ege İhracatçı Birlikleri, 2019 yılını Çin Yılı ilan etti.

"Hedef Pazar: Çin" seminerinin açılış konuşmasını Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi yaparken, Geçmiş Dönem Pekin Ticaret Müşaviri Mustafa İlker Özdem, Geçmiş Dönem Şanghay Ticaret Ataşesi Aykut Aymelek, Ege İhracatçı Birlikleri Şube Müdürü Can Karadeniz ve Ege İhracatçı Birlikleri Şefi Özlem Gökkan Vural, Çin pazarının Türk ihracatçılara sunduğu fırsatları anlattı.

"Hedef Pazar: Çin" seminerinde konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Türkiye olarak Çin pazarında senelerdir olmamız gereken yerde maalesef olamadık" derken yaklaşık 18 milyar dolar dış ticaret açığı verdiğimizi belirtti.

Çin, yoğunlaşmamız gereken bir pazar

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Çin'in 17. sırada olduğunu belirten Eskinazi, "Çin çok önemli bir potansiyele sahip. İhmal ettiğimiz bu pazarda yerimizi alabilmemiz için çalışmaların ilkine başladık. Bizler Çin pazarında senelerdir olmamız gereken yerde maalesef olamadık. 2018 yılında 2,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Aynı dönemde Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin Çin'e ihracatı ise; 295 milyon dolar oldu. Çin'den yaptığımız ithalatımız ise; 20,8 milyar dolar seviyesinde. Yaklaşık 18 milyar dolar dış ticaret açığı veriyoruz. Bu dış ticaret açığını kapatmak için Çin pazarına yoğunlaşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Turquality Projesi'ne Çin dahil edilecek

Ege İhracatçı Birlikleri'nin "Çin Yılı" ilan ettiği 2019 yılında Çin'e yönelik etkinlikler planladıklarını anlatan Eskinazi, şöyle devam etti: "Birliklerimizce 3 yıldır yürütülen 'Türk Gıda Ürünlerinin Japonya ve Güney Kore pazarlarında Tanıtılmasına Yönelik Turquality Projesi'ne 2019 yılında Çin'i eklemek istiyoruz. Bu amaçla, Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunduk. Olumlu sonuç alacağımızı düşünüyoruz."

Alım gücü son yıllarda sürekli artan Çin pazarı ile ilgili pazar araştırması yaptıracakları bilgisini veren Eskinazi, Çin Halk Cumhuriyeti bürokratlarının katılımıyla 'Çin Ülke Günü' organize edilmesini planladıklarını söyledi. Eskinazi, "Ege İhracatçı Birlikleri olarak etkinliklerimizin daha sağlıklı şekilde yürütülmesi, daha etkin tanıtımlar yapılması ve daha iyi bağlantılar kurulabilmesi için Çin'de Türk Ticaret Merkezi gibi bir yapının içinde Ticaret Bakanlığı desteği ile ofis açmak düşüncemiz var. İçinde bulunduğumuz 2019 yılının ilk 6 ayında Çin'e yönelik iki ya da üç adet ticaret ve alım heyeti organize etmek istiyoruz. Sosyal medyanın en etkin iletişim kanallarından biri haline geldiği günümüzde Çince sosyal medya hesapları oluşturup bunları güncel bir şekilde kullanmak istiyoruz. 26-28 Eylül tarihlerinde Guangzhou/Çin'de düzenlenecek Food2China Expo Fuarı'na bir milli katılım organizasyonu düzenlemek için harekete geçtik. Çinliler biliyoruz ki, dünyayı gezmeyi, farklı lezzetleri denemeyi çok seviyorlar. Bu nedenle, Çinli davetlilerin katılımlarıyla ülkemizde gastronomi turu düzenlemek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Çin'de kiraz kutsal meyve

Ege Bölgesinin verimli topraklarında yetişen zeytin, zeytinyağı, yaş meyve sebze, kuru meyve, su ürünleri ve hayvansal mamuller, hububat, bakliyat, baharat ve birçok lezzetin Çinliler tarafından çok beğenileceğine inandıklarını dile getiren Eskinazi, Çin mutfağında önemli bir yere sahip olan kiraz ihracatı konusuna da özellikle eğileceklerini kaydetti.

Hedef pazarı hedef eyalet olarak görün

Türkiye'nin Pekin Ticaret Müşavirliği görevini 4 yıl süreyle yaptıktan sonra Ticaret Bakanlığı'na dönen Mustafa İlker Özdem de şunları söyledi: "Çin çok büyük bir coğrafya ve nüfusa sahip. Bunu bir ülke olarak değil dev bir yapı olarak görebilirsiniz. Böyle dev bir coğrafyaya eyalet eyalet bakmanızı tavsiye ederim. Hedef pazarı hedef eyalet olarak görmeniz gerekiyor."

Çin fakir değil zengin bir yer

Özdem, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çin, Şili'den vergisiz biçimde ciddi kiraz ithalatı yapıyor. Bizde gümrük vergisinin yüzde 10 seviyesinde olması sorun. Balık ve kiraz uzun süren bürokratik işlemlerden sonra Çin'e ihraç edilebilir hale gelmiştir. Halen süt ve süt ürünleri alabalık ve nar ürünleri için Çin'in teknik incelemeleri sürmektedir. Biz ihracatçılarımıza bazen anlatamıyoruz. Çin fakir ülke gibi bir yaklaşım var. Çin beklentilerinizin ötesinde zengin bir yer. Çin'de çok yer gördüm. Uluslararası kabulü olan paketlenmiş ton balığından meyve suyuna kadar birçok şeyi Çin'in en ücra köşesindeki markette görebilirsiniz."

Çin, dünyanın ikinci büyük ithalatçısı

Çin'de geçmiş dönemde Şanghay Ticaret Ataşesi olarak görev alan Aykut Aymelek ise, Çin'in yıllık 2,26 trilyon dolar ihracat rakamıyla dünya birincisi olmasına karşın, 1,8 trilyon dolarlık ithalat rakamı ile dünya ikincisi olduğunu ifade etti.

Çin'in 2018 yılından itibaren çok büyük bir ithalat fuarı düzenlemeye başladığına dikkati çeken Aymelek, "Çin'in her gelir grubundan tüketici grubu var. İhracat açısından çok büyük potansiyel barındırıyor" diye konuştu. Aymelek, Türkiye'den Çin'e ihracatı yasak olan ürünleri ise, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ve kiraz hariç taze sebze ve meyve olarak sıraladı.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından Bir Kuşak Bir Yol Projesi kapsamında düzenlenen eğitim programlarına katılan Ege İhracatçı Birlikleri Şube Müdürü Can Karadeniz ve Ege İhracatçı Birlikleri Şefi Özlem Gökkan Vural ise; eğitim sürecinde edindikleri deneyimleri ihracatçılarla paylaştı.

Kaynak: Bültenler