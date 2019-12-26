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Egeli ihracatçılar 2020'de rekor hedefliyor

2019 yılını 214 ülkeye yaptığı 13,2 milyar dolar ihracatla geride bırakmaya hazırlanan Ege İhracatçı Birlikleri, 2020 yılında yeni ihracat rekorları hedefliyor.

26.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:54 Egeli ihracatçılar 2020'de rekor hedefliyor
2019 yılını 214 ülkeye yaptığı 13,2 milyar dolar ihracatla geride bırakmaya hazırlanan Ege İhracatçı Birlikleri, 2020 yılında yeni ihracat rekorları hedefliyor.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi 2019 yılını tüm zorluklara rağmen 2018 yılındaki ihracat seviyesinde geride bıraktıklarını ve 13,2 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 2019 yılı sonunda faizlerdeki düşüşle birlikte 2020 yılında iş dünyasının finansmana ulaşmasının bir nebze daha kolay olacağına inandığını söyleyen Eskinazi, "2020 yılında daha katma değerli ürün ihraç ederek 15 milyar dolar dövizi ülkemize kazandırmak için 8 bin Egeli ihracatçı 365 gün 24 saat çalışacağız. 'nin yüzde 5 büyüme rakamına ulaşabilmesi için tek çıkış yolu ihracatını arttırmak. 2020 yılından Türkiye'ye sağlık, mutluluk, bol ihracat ve huzur diliyoruz" dedi. - AYDIN

Ege İhracatçı Birlikleri, Jak Eskinazi, Türkiye, İhracat, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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