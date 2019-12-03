Egeli ihracatçılardan, kasımda 1 milyar 135 milyon dolarlık ihracat

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB), kasım ayında 1 milyar 135 milyon 770 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2018 yılı kasım ayındaki ihracatı, 1 milyar 192 milyon 775 bin dolar olan EİB'nin ihracatı kasım ayında yüzde 5 geriledi.

Kasım ayında, Ege Bölgesi'ndeki tüm iller ve serbest bölgelerden yapılan ihracatı 2 milyar 29 milyon 733 bin dolara ulaştı. Ege Bölgesi'nden 2019 yılının ocak- kasım döneminde yapılan ihracat 20 milyar 641 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, aynı dönemde EİB'nin ihracatı 12 milyar 186 milyon dolar oldu. EİB'nin son 1 yıllık dönemdeki ihracatı ise, 13 milyar 219 milyon dolar olarak gerçekleşti. EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinden 5 tanesi, kasım ayında ihracatını arttırırken, 7'si 2018 yılı Kasım ayındaki ihracat rakamlarını yakalayamadı. Kasım ayında EİB'nin kayda aldığı ihracatta sanayi ürünleri 573 milyon dolarlık tutarla büyük dilimi temsil ederken, tarım sektörleri 474 milyon dolarlık dövizi ülkemize kazandırdı. Madencilik sektörünün ihracatı ise, 88 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

HAZIR GİYİM İHRACATI ZİRVEDE

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, kasım ayında yüzde 4'lük artış ve 116 milyon dolarlık ihracatla Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında ihracat şampiyonu oldu. EHKİB'in yıllık ihracatı ise, 1 milyar 319 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Yaş meyve sebze ve mamulleri zirve ortağı oldu

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 107 milyon dolarlık ihracat tutarıyla zirve ortağı olurken, aylık bazda 53 yıllık tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı 11 aylık süreçte de 800 milyon dolara yükseldi. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 97 milyon dolar, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 96 milyon dolar, Ege Maden İhracatçıları Birliği 88 milyon dolar, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 77 milyon dolar, Ege Tütün İhracatçıları Birliği 71,5 milyon dolar, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 60 milyon dolar, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 41 milyon dolar, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 25 milyon dolar, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 16,6 milyon dolar, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 10,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Egeli ihracatçıların 2019 yılının ocak-kasım döneminde 209 ülke ve serbest bölgeye 20 milyar 641 milyon dolar ihracat yaptığını, 2019 yılı sonunda 23 milyar dolar dövizi ülkeye kazandıracaklarını kaydetti. Faizlerdeki düşüş, enflasyondaki gerilemeyle birlikte 2020 yılında Türk ekonomisindeki toparlanmanın daha hissedilir hale geleceğine inandıklarını dile getiren Eskinazi, "2020 yılında ihraç pazarlarındaki çeşitliliğimizi arttırmak amacıyla 12 uluslararası fuarın milli katılım organizasyonunu gerçekleştireceğiz, her birliğimiz sektörel ticaret heyetleri, alım heyetleri düzenlemek için hazırlıklarını sürdürüyorlar, 2020 yılında Ege Bölgesi'nden 25 milyar dolar ihracat hedefliyoruz" diye konuştu.