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Egeli İletişimciler "Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması"nda finalde

Egeli genç iletişimcilerin "Çizgilerin Dışında" filmi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışmasında finalde yarışacak.

28.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 28.12.2019 21:58 Egeli İletişimciler

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2'inci sınıf öğrencileri Ekrem Özgenç veLale Gurbanova'nın yönetmenliğini yaptığı"Çizgilerin Dışında" filmi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışmasında finale kaldı. Filmin danışmanlığını Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Seda Sünbül Olgundeniz yaptı.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, Dr. Öğretim Üyesi Seda Sünbül Olgundeniz ve filmin yönetmenleri Ekrem Özgenç veLale Gurbanova'yı makamında ağırlayarak tebrik etti. Prof. Dr. Takımcı, "Öğrencilerimin bu filmi daha önce Esaretten Cesarete Kısa Film Yarışmasında 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Film' birincilik ödülüne layık görülmüştü. Bu tür projelerde yer alan öğrencilerimiz ve danışman öğretim üyeleri ile gurur duyuyorum ve her zaman destekliyorum. Emeği geçen öğrenci arkadaşlarımı ve danışman hocamızı tebrik ediyorum" dedi.

Filmin danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Sünbül Olgundeniz, "Kadın ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele kapsamında öğrencilerimizin çektikleri'Çizgilerin Dışında' adlı kısa filmleriyle finale kalmaları bizleri gururlandırıyor. Bu projede özverili çalışmaları ile başarılı olan öğrencilerimi tebrik ediyorum" dedi.

İletişim alanında eğitim gören gençlerin yaratıcılıklarını geliştirmek amacıyla her yıl düzenlen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması ödül töreni 4 Mart 2020 tarihinde İstanbul'da yapılacak


Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Ege Üniversitesi, Aydın Doğan, Güncel

Kaynak: Bültenler

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