Egeli iletişimcilerden Uluslararası Medya Okuryazarlığı projesi

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni medya okuryazarlığı konusunda "Erasmus Plus" projesinde bir araya geliyor.



Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesinin ortaklığında hazırlanan "Okullarda ve Özel Eğitimde Yeni Medya Okuryazarlığı" başlıklı uluslararası projeye başvurdu. Başvurduğu kategoride, 284 proje arasından hibe almaya hak kazandı.



Proje, orta ve lise öğrenimi veren okulların yanı sıra, özel eğitim ihtiyacı olan okullardaki öğretmen ve öğrencilere de ulaşmayı hedefliyor. Özellikle, dezavantajlı grupta yer alan öğrencilerin toplumsal ve sosyal katılımının sağlanması, yaşam kalitelerini artırma ve gelecekte sahip olacakları dijital yeterlilikler ile istihdam olanaklarının desteklenmesi ise projenin beklenen sonuçları arasında yer alıyor. Projeyi Türkiye'den; Ege Üniversitesi, Bornova Anadolu Lisesi ve Tülay Aktaş İşitme Engelliler Okulu yaşama geçirirken, yurt dışı ortaklarını ise İtalya Floransa Üniversitesi, Hollanda Amsterdam Üniversitesi ve her iki ülkeden üç ayrı eğitim kurumu oluşturdu. Projede Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden Doç. Dr. Özgür Köseoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Maden, Doç. Dr. Nahit Erdem Köker ve Doç. Dr. Mine Yeniçeri Alemdar da araştırma ekibi olarak yer alıyor.



Öte yandan, ekibin ilk toplantısı EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.



Projenin amacı hakkında konuşan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alemdar, "Projenin temel amacı; öğrencilerin yeni medya okuryazarlık becerilerinin artırılmasında kritik bir aracı rolüne sahip olan öğretmenlerin, bu aracılığı en iyi şekilde gerçekleştirebilmeleri için yeni medya okuryazarlık becerilerini uluslararası etkileşim yolu ile geliştirmektir. Proje 12 ay sürecek" dedi.



Doç. Dr. Nahit Erdem Köker de, "Projede, öğrencilerin internet kullanım yetkinliklerinin fırsat sunacak şekilde nasıl daha iyi yönde geliştirileceği ve riskli alanların nasıl kontrol altına alınmasına gerektiğine ilişkin farkındalık oluşturulması bekleniyor. Bu proje ile yeni medya okuryazarlık becerisi artmış olan öğretmenler, bu becerileri öğrencilerine aktarabilecek. Öğretmenler aldıkları yeni medya okuryazarlığı ve girişimciliğe yönelik eğitimlerle, dijital çağa uygun eğitim ve öğretim materyallerini kullanmaya başlayabilecekler" diye konuştu.



"Projenin 5 yurt dışı eğitim kurumu ortağı bulunuyor"



Projenin üniversite ve eğitim kurumlarından oluşan bir ortaklık yapısı ile oluşturulduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Deniz Maden ise "Yeni medyaya ilişkin sorun ve fırsatların ortak özellikleri ayrıca dijital kültürün sınır tanımayan doğası sebebiyle tasarlanan proje konsorsiyumu 5 yurt dışı ortağı ile İtalya ve Hollanda'daki üniversiteler ile eğitim kurumlarını içeriyor. Hollanda'dan 'Universiteit Van Amsterdam' ve 'Koninklijke Kentalis Guyotschool voor VSO', İtalya'dan ise 'Assisi Internatıonal School' ve 'Fondazione Patrizio Paoletti Per Lo Sviluppo E La Comunicazione' üniversite ve eğitim kurumları ile ortaklık yapısı içinde bulunuyoruz" diye aktardı.



Doç. Dr. Özgür Köseoğlu de, şu ifadelere yer verdi:



"Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenlerinden oluşan araştırma ekibi farklı ülkelerde yeni medya okuryazarlığı konusundaki uygulama ve deneyimleri sahada gözlemleyecek. Böylelikle diğer ülkeler ile Türkiye'yi kıyaslama şansı yakalayacağız. Proje ile uluslararası etkileşim sayesinde iyi uygulamaların ülkemize kazandırılmasına da rehberlik edilecek." - İZMİR

