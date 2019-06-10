Egeli iletişimcilerin yönetmeliğini yaptığı kısa filmler gösterildi

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Ege Üniversitesi Sinema Topluluğu katkılarıyla öğrencileri cesaretlendirmek, daha çok kısa film çekmeye yönlendirmek ve topluluğa üye kazandırmak amacıyla "Öğrenci Filmleri Gösterimi, Yönetmenlerle Söyleşi" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, EÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı,Radyo- Televizyon ve Sinema Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İlknur Güneş, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Favaro, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kısa filmlerin gösterimi bittikten sonra, hepsi Ege Üniversitesi öğrencisi olan filmlerin yönetmenleri, öğrencilik hayatında olabildiğince, imkânlar ne olursa olsun bol bol üretimin yapılmasının gerektiğinin önemini vurguladılar. Söyleşide kendilerine yöneltilen sorular doğrultusunda yönetmenler; film çekim süreçlerini, karşılaştıkları sıkıntıları, nasıl imkânlar ile çalıştıklarını, festivallere katılım ve katıldıktan sonraki süreçlerini etkinliğe katılan İletişimcilerle paylaştılar.

Etkinlikte gösterimi yapılan "Değişim" filminin yönetmeni olan, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu, yerli ve yabancı uluslararası pek çok festivale katılan ve 20'den fazla ödül alan Ahmed Melik Yağmur,aldığı ödülleri EÜ İletişim Fakültesine bağışladı.Melik'e Dekan YardımcısıDoç. Dr. İlknur Güneş tarafından "Teşekkür Belgesi" verildi.

Program kapsamında Adem Giliz'in "Kedi"; Ahmed Melik Yağmur'un "Değişim";Derviş Ay'ın "Bir Hayat Bir Sanat"; Atlantis Korel'in "Aysar",Erkan Bahadır'ın"Kim? (Da Re)";Lale Gurbanova ve Ekrem Özgenç'in "Çizgilerin Dışında" ; Enis Ağbaba'nın"Muğlak"; Mert Baş'ın "Sokaktan"; Sertaç Kasaplar'ın "2084"; Erkan Bahadır ve Anıl Kara'nın "Cevap"; Bülent Durtaş'ın"İz" veMert Türidi'nin"Sebep" isimli kısa filmlerinin gösterimleri gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler