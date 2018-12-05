Egeli Mobilyacılardan İşbirliği

Ege Mobilya
Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Ege Mobilya Sanayicileri Dayanışma Derneği (EMODER) önümüzdeki dönemde mobilya sektöründe işbirliği yapma kararı aldıklarını bildirdi.
Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı
, yaptığı açıklamada, mobilya sektörüne vizyon kazandıracak ürün tasarımı yanında firmaların vizyonunu geliştirecek bir çalışma yapmak istediklerini dile getirdi. Türkiye
'nin içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan ihracat ile çıkacağını belirten Yağcı, mobilya sektöründe ihracatı arttırmak için Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve EMODER ortak hareket ederek devlet desteklerinden yararlanmayı planladıklarını ifade etti.
Göreve geldikten sonra mobilya sektörünün ihtiyaç duyduğu Mobilya Organize Sanayi Bölgesi
(OSB
) ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini ve çalışmalarda önemli aşama kaydettiklerini vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti:
"Mobilya OSB dışında mobilya sektöründe ara eleman açığı olduğunu tespit ettik. Bu açığı kapatmak adına meslek liselerini daha çok tercih edilir hale getirmek için harekete geçtik. Mithatpaşa Anadolu Meslek Lisesi
ile işbirliğine giderek burada okuyan Mobilya Dekorasyon Bölümü öğrencilerine burs sağladık. Bu öğrencilere işletmelerimizde staj olanağı da sunacağız. Önümüzdeki dönemde İzmir
Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odasını devreye sokup, burs verilen öğrenci sayısını arttırmak istiyoruz."
EMODER Yönetim Kurulu Başkanı İmran Yük ise mobilya sektörünün tasarım açığı olduğunu, hem ürün tasarımı, hem de firmaların vizyon kazanmasını sağlayacak projeleri ihracatçı birlikleri ile birlikte gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.
İhracat,Ege,Murat Erat
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:22