Egeli Öğrenciler Kafeleri Değil Kütüphaneyi Tercih Ediyor

Egeli öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın öğrenci odaklı yönetim anlayışı doğrulusunda yaptığı uygulamalardan sonra kütüphanenin daha çok tercih edildiğini ifade ettiler.

Göreve başladığı günden itibaren kütüphanenin yaygın kullanılması için yoğun gayret ve hassasiyet gösteren Ege Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Necdet Budak,Ege Üniversitesi'nde yeni bir vizyon ortaya koyarak, gençlerin vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için kütüphaneyi cazibe merkezi haline getirdi.

Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, 20 bin basılı kitap, 198 bin elektronik kitap, 47 bin elektronik dergi, 62 bin veri tabanı, ayrıca engellilere yönelik 387 sesli kitap ve 31 seslendirilmiş filmle öğrenci ve çalışanlarına hizmet sunuyor. Kütüphanenin vize ve final dönemlerinde 7/24 açık olması, ders çalışırken sabahlayan öğrencilere çorba, çay ve börek ikramının sunulması kütüphaneyi cezbedici bir merkez haline getirdi. Kütüphane yönetiminin paylaştığı verilere göre "7/24 açık kütüphane" döneminin ilk on günü 90 bin 313 giriş yapıldı. Yine istatistiklere göre 2016-2017 eğitim öğretim döneminde kütüphaneye yapılan giriş sayısı 845 bin 825 iken, bu yıl yapılan giriş sayısı 1 milyon 382 bin 688e ulaşarak rekor kırıldı.

"HER TÜRLÜ İMKAN SUNULUYOR"

Tekstil Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Dilan Kemikli "Burada insanların ders çalıştığını görmek beni çok motive ediyor" diyerek, günde 8 saatini kütüphanede geçirdiğini belirtti. Kemikli, 7/24 uygulamasından çok memnun olduğunu dile getirdi. Yine aynı bölümde okuyan Aykut Aydoğdu da "Kütüphaneyi çok seviyorum, sürekli açık olmasını istiyorum. Her şeyden memnunum " dedi.

Makine Mühendisliği 4.Sınıf Öğrencisi Oğulcan Takak ise bir buçuk senedir düzenli olarak kütüphaneye geldiğini belirterek, "Rektörümüzün kütüphaneye dair uygulamaları sonrası burayı aktif olarak kullanmaya başladım. Eve gitmeme gerek yok, ortam sıcak, yemek veriliyor, her türlü imkan var. Eskiden kafelerde ders çalışmak için mücadele verirdim ama şimdi buradayım." diye konuştu.

"EVİMDE BİLE BU KONFOR YOK"

Kütüphaneyi kullanan Eczacılık Fakültesi 3.Sınıf Öğrencisi Yusuf Aktaş, "Birinci ve ikinci sınıf dönemlerinde kütüphaneyi bu kadar çok tercih etmiyordum. Son süreçte kütüphanede ders çalışmaktan daha çok keyif alıyorum. Yurtta kalmadığım için rahat bir çalışma ortamım yok. Bu nedenle kütüphanede ders çalışmayı tercih ediyorum" dedi.

Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğrencisi Gülgün Oğan, üniversitenin en büyük avantajının kütüphane olduğunu söyledi. Kütüphaneyi yalnızca ders çalışmak için değil, aradığı kitapları bulmak açısından da bir ayrıcalık olarak gördüğünü belirten Oğan "Bence kütüphanenin hiçbir eksikliği yok, ben zamanımın çoğunu burada geçirmeye çalışıyorum. Kafede hatta evimde bile bu konforu ve sessiz ortamı bulamıyorum" diye konuştu.