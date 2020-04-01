Egeliler kampüsteki dostlarını yalnız bırakmadı

İç ve dış parazit ilacı uygulaması da yapılan sokak canlılarının bu süreçte yalnız bırakılmadığını söyleyen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Topluluk üyelerimize ve hayvansever çalışanlarımıza duyarlı davranışları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ege Üniversitesi kampüsünde akademik ve idari personel ile öğrencilerin dostu sokak hayvanlarının, Yeni Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen süreçte özellikle beslenme konusunda sorun yaşamamaları için EÜ Hayvan Hakları Topluluğu üyeleri ve Egeli hayvanseverler yoğun bir çaba harcıyor. Topluluk üyeleri ve hayvanseverler, sosyal mesafeyi de göz önünde bulundurarak, kampüsteki sokak canlarına aralıksız mama sağlıyor. İç ve dış parazit ilacı uygulaması da yapılan sokak canlılarının her hangi bir sağlık sorunu yaşamaması için de önlemler alındı. Topluluk üyeleri ve hayvanseverler dönüşümlü olarak belirlenen noktalara sokak canlıları için mama bırakıyor.

REKTÖR BUDAK TEŞEKKÜR ETTİ

Dünyanın ve Türkiye'nin salgın nedeniyle zor bir süreç geçirdiğini ancak bu zorlukların birlik ve beraberlikle aşılacağının altını çizen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Elbette bu zor günleri geride bırakacağız. Yüz yüze eğitime ara verilen bu süreçte kampüsümüzdeki insan trafiği de minimuma indi. Kampüsümüzde yaşayan sokak hayvanlarının olumsuz etkinlenmemesi için Hayvan Hakları Topluluğu üyelerimiz ve hayvansever çalışanlarımız, dönüşümlü olarak örnek bir davranış sergiliyor. Kendilerine bu çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.

REKTÖR BUDAK EVDE KAL ÇAĞRISI

Salgının yayılım hızının düşmesi ve engellenmesi için zorunlu olarak evlerinden çıkanların resmi kurumların aldığı önlemlere uymasını isteyen Rektör Budak, "Evdekal" çağrısında da bulunup zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Kaynak: Bültenler