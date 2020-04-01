Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Egeliler kampüsteki dostlarını yalnız bırakmadı

Ege Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu üyeleri ve Egeli hayvanseverler, Yeni Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen kampüsteki sokak canlarına aralıksız mama sağlıyor.

01.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:55
Egeliler kampüsteki dostlarını yalnız bırakmadı

İç ve dış parazit ilacı uygulaması da yapılan sokak canlılarının bu süreçte yalnız bırakılmadığını söyleyen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Topluluk üyelerimize ve hayvansever çalışanlarımıza duyarlı davranışları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ege Üniversitesi kampüsünde akademik ve idari personel ile öğrencilerin dostu sokak hayvanlarının, Yeni Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen süreçte özellikle beslenme konusunda sorun yaşamamaları için EÜ Hayvan Hakları Topluluğu üyeleri ve Egeli hayvanseverler yoğun bir çaba harcıyor. Topluluk üyeleri ve hayvanseverler, sosyal mesafeyi de göz önünde bulundurarak, kampüsteki sokak canlarına aralıksız mama sağlıyor. İç ve dış parazit ilacı uygulaması da yapılan sokak canlılarının her hangi bir sağlık sorunu yaşamaması için de önlemler alındı. Topluluk üyeleri ve hayvanseverler dönüşümlü olarak belirlenen noktalara sokak canlıları için mama bırakıyor.

REKTÖR BUDAK TEŞEKKÜR ETTİ

Dünyanın ve Türkiye'nin salgın nedeniyle zor bir süreç geçirdiğini ancak bu zorlukların birlik ve beraberlikle aşılacağının altını çizen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Elbette bu zor günleri geride bırakacağız. Yüz yüze eğitime ara verilen bu süreçte kampüsümüzdeki insan trafiği de minimuma indi. Kampüsümüzde yaşayan sokak hayvanlarının olumsuz etkinlenmemesi için Hayvan Hakları Topluluğu üyelerimiz ve hayvansever çalışanlarımız, dönüşümlü olarak örnek bir davranış sergiliyor. Kendilerine bu çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.

REKTÖR BUDAK EVDE KAL ÇAĞRISI

Salgının yayılım hızının düşmesi ve engellenmesi için zorunlu olarak evlerinden çıkanların resmi kurumların aldığı önlemlere uymasını isteyen Rektör Budak, "Evdekal" çağrısında da bulunup zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Ege Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Egeliler kampüsteki dostlarını yalnız bırakmadı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü Haberler
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı Haberler
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG’ye tarihi indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG'ye tarihi indirim geliyor
Bilim Kurulu üyesi, koronayı SARS’a benzeterek Temmuz ayını işaret etti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, koronayı SARS'a benzeterek Temmuz ayını işaret etti
1 Nisan şakası gibi! Bir kentimiz güne karla uyandı Haberler
1 Nisan şakası gibi! Bir kentimiz güne karla uyandı
Virüs nedeniyle üniversiteliler bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek Haberler
Virüs nedeniyle üniversiteliler bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu Haberler
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı Haberler
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı

Son Dakika Güncel Haberleri

10:37: Şehir dışından gelenlere sıkı takip - Haber 10:37: 86 yaşındaki vatandaş: "Araba benziyor yakıyor devlete zarar vermeyelim" - Haber 10:35: İhtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi başladı - Haber 10:35: Polis, havadan, karadan ve gölden uyardı: Evde Kal Adana - Haber 10:35: Başakşehir Şehir Hastanesi gün sayıyor - Haber 10:02: Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir - Haber 09:39: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz - Haber 08:56: Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk - Haber 08:44: Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak - Haber 08:28: Somalili diplomat "Türkiye mazlumların dostudur" dedi ve kampanyaya 1 maaşını bağışladı - Haber