Egemen Bağış büyükelçilik görevinden sonra ilk kez konuştu

Egemen Bağış büyükelçilik görevinden sonra ilk kez konuştuEgemen Bağış: "Kılıçdaroğlu'nun ne dediği beni hiç ilgilendirmiyor"İSTANBUL - Çek Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne atanan Egemen Bağış yeni görevi için açıklamalarda bulundu. "Devletimin oradaki bayraktarı olmak için elimden geleni yapacağım" diyen Bağış aynı zamanda CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisine cevaben, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne dediği beni hiç ilgilendirmiyor" dedi.Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı merkeze alınırken, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Egemen Bağış atandı. İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Platformu'na katılan Bağış, platform öncesinde yeni atandığı büyükelçilik görevi ile ilgili hem açıklamalarda bulundu hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili tepkisine cevap verdi.Bağış açıklamasına, "Bu görevi bana layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Dış İşleri Bakanımız başta olmak üzere hükümetimizin tüm üyelerine teşekkür ediyorum" diyerek başladı ve şu şekilde devam etti;"Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı ve bu ülkede yıllarca hem siyasette hem akademik çevrelerde hem özel sektörde farklı alanlarda hizmet vermiş bir vatansever olarak her zaman olduğu gibi milletimin hizmetkarı, devletimin oradaki bayraktarı olmak için elimden geleni yapacağım. Orayla ilgili hedeflerimiz var. 2013'te Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanken beş milyar dolar ikili ticaret hedefi vardı. Şuanda 3.6 milyar dolara ulaştı. O beş milyar dolarlık hedefi bir an önce toparlamak adına özel sektörümüzle, ticaret odalarımızla, odalar ve borsalar birliğimizle yani tüm ekonomik kurumlarımızla işbirliği ile onu arttırmak için çalışacağız. Ayrıca bizim öğrencilerimizin Erasmus gibi değişim programlarında ilk tercih ettiği ülke Çek Cumhuriyeti. Bu bizim için çok çok anlamlı. Onların da en çok seyahat ettiği ülkelerden bir tanesi Türkiye. Yani turizm potansiyelimizi arttırmak için de çok ciddi çalışmalar ortaya koyacağız. Bugüne kadar yapılan bütün çalışmaların üzerine yenilerini ekleyerek elimizden gelen her şeyi her türlü hizmeti de vermeye çalışacağız" şeklinde konuştu.Kılıçdaroğlu'na cevap: "Ne dediği beni ilgilendirmiyor"Bağış son olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Egemen Bağış'ın Büyükelçiliğe atanması haberinden sonra paylaştığı, "Sen asla ve asla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edemezsin! Senin temsil ettiğin makam 'Saray'dır!" yazısına da cevaben, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne dediği beni hiç ilgilendirmiyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile oraya gidip görevimi yapacağım. O konuda bir yorum yapmak istemiyorum" dedi.