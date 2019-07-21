Egemen Bağış'ın büyükelçi atanması için Türkiye'nin, Çekya ile temasa geçildiği iddia edildi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Twitter'dan çok konuşulacak bir iddia paylaştı. Çıray, AK Parti'de önemli görevler üstlenmiş olan Egemen Bağış'ın büyükelçi atanması için Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti ile temasa geçtiğini öne sürdü.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Bağış için söz konusu ülke ile temasa geçildiğini ve agreman (atama için uygunluk araştırması) istendiğini belirtti.

"ÇÖKERTME OPERASYONU HIZLA DEVAM EDİYOR"

Konuya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Aytun Çıray, şu ifadeleri kullandı:

"Bir dönem adı oldukça şaibeli meselelere gündeme gelen Egemen Bağış'ın Prag'a Büyükelçi olarak atanması için agreman istendiğini duydum. Ülkemizin layıkıyla temsili ve itibarı açısından pek umut verici değil. Adeta Dışişleri'ni çökertme operasyonu hızla devam ediyor..!"

İşte o paylaşım;