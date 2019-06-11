11.06.2019 15:14
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Egemen Korkmaz, Denizlispor ile anlaştı

Egemen Korkmaz, Denizlispor ile anlaştı

Süper Ligin yeni ekibi Denizlispor'un, BB Erzurumspor oyuncusu Egemen Korkmaz ile anlaştığı belirtildi.

Şu ana kadar teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda birçok futbolcuyla temasa geçen Denizlispor'un son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da oynayan deneyimli stoper Egemen Korkmaz'la prensipte anlaşma sağladığı ileri sürüldü.

DENİZLİSPOR'A OLUMLU CEVAP VERDİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Erzurumspor'la sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki oyuncunun kariyerini Süper Lig'de sürdürmeyi düşündüğü ve Denizlispor'a olumlu cevap verdiği dile getirildi.

Denizlispor aynı takımdan Fransız orta saha Obertan'ı da istiyor. Kartalspor'da futbola başlayan Egemen, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Will 1900, Başakşehir ve Erzurumspor formalarını giydi.

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