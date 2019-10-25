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EGEMM, Webinar serilerine "Hemofilide Minör ve Majör Cerrahi" ile devam etti

Ege Üniversitesi Medya ve Uygulama Araştırma Merkezi'nde, EGEMM stüdyosunda yayınlanmaya başlanan "webinar"lar ile internet üzerinden zaman ve mekandan bağımsız olarak online (çevrimiçi) toplantı ve seminerler gerçekleştirilmeye devam ediliyor.

25.10.2019 14:00EGEMM, Webinar serilerine

Webinar serilerinin ikincisi olan "Hemofilide Minör ve Majör Cerrahi" konusu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalında çalışma yapan Doç. Dr. Nur Soyer'in katılımıyla gerçekleştirildi. Doç. Dr. Nur Soyer, "Hemofili, kanal bozukluğu olan kalıtsal bir hastalıktır. Kız çocuklarının taşıyıcı, erkek çocuklarının ise hasta olduğu bu hastalık, kuşaktan kuşağa aktarılır.Kanal bozukluğuyla gelip, ömür boyu süren hemofilide hastalarımızın en çok eklemleri etkilenir" dedi.

Hemofilide minör ve majör cerrahiden olgular üzerinde duran Doç. Dr. Nur Soyer, "Hemofilik birey, her tür cerrahi işlemi geçirebilir.Bu yüzden bizim mümkün olduğunca işlemleri planlı yapmamız gerekiyor. Bunun için de hemofili tedavi merkezleri gibi birden fazla disiplinin bir arada bulunduğu ortamlarda bu hastalık cerrahisini yapmamız gerekiyor" dedi. Doç. Dr. Nur Soyer, böyle ortamlar sağlanabildiği takdirde cerrahi işlemlerin çok daha garantili hale geldiğini dile getirdi.


Ege Üniversitesi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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