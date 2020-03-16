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Eğer koronavirüse önlem alınmazsa ölü sayısı 500 bini bulabilir!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunulan koronavirüs raporuna göre, Fransa'da virüs kaynaklı 300 bin ile 500 bin arasında ölümlü vaka olacağı öngörülüyor. İşte detaylar...

16.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:00
Eğer koronavirüse önlem alınmazsa ölü sayısı 500 bini bulabilir!

Dünya genelinde koronavirüs vakaları ve can kayıpları giderek artıyor. Şuana kadar dünya genelinde koronavirüs nedeniyle 5 bin 833 hayatını kaybetti, 156 bin 400 de vaka tespit edildi.

Fransa 'da da 4 bin 481 vaka belirlenirken, 91 kişi de koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un isteği üzerine koronavirüs araştırmaları için bilimsel bir kurul kuruldu.

Kurul, Fransa'da alınabilecek önlemleri ve koronavirüse dair senaryoları içeren bir rapor hazırladı.



300 BİN İLE 500 BİN ARASINDA ÖLÜM OLABİLİR

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Macron'a sunulan raporda Fransa'da koronavirüs nedeniyle 300 ile 500 bin arasında kişinin hayatını kaybetmesi bekleniyor.

Rapora göre, koronavirüs salgınının önüne geçilebilmesi için 30 ile 100 bin arasında yoğun bakım yatağı gerekiyor.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Cumhurbaşkanı, Fransa, Magazin

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