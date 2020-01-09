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EGES ile Odunpazarı Belediyesi personeli arasında dostluk maçı

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü (EGES) oyuncuları ile Odunpazarı Belediyesi personeli dostluk maçında karşı karşıya geldi.

09.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:28EGES ile Odunpazarı Belediyesi personeli arasında dostluk maçı
Görme Engelliler Kulübü (EGES) oyuncuları ile Belediyesi personeli dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü ile Odunpazarı Belediyesi tarafından vatandaşların dikkatini çekmek için bir çalışma gerçekleştirdi. Toplumda görme engellilere karşı farkındalık bilinci oluşturmak amacıyla yapılan etkinlikte, Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü oyuncuları ile Odunpazarı Belediyesi personeli dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Odunpazarı Belediye personelinin gözlerin bantla kapatıldığı dostluk maçının başlama vuruşu Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt tarafından yapıldı. Maç sırasında gözü kapalı olduğu için zorlanan belediye personeli, bir süreliğine de olsa görme engellilerin yaşadığı sıkıntıları anlama imkanı buldu. Başkan Kurt ve EGES Başkanı Ercan Güner'in de seyirci olarak katıldığı dostluk maçını EGES kazandı.

Maç sonrasında konuşan Başkan Kurt; engelli vatandaşların hangi şartlar altında spor yaptığını topluma göstermek için böyle bir etkinliğe imza attıklarını söyledi. Engelli vatandaşların, engellerini kaldırmak için belediyelerin üzerine düşen sosyal sorumluluk görevlerinin yerine getirilmesini öneminin altını çizen Başkan Kurt, EGES'e belediye olarak her zaman destek olacakları söyledi.

B1 Süper Lig'de mücadele veren EGES'in futbolcularını teker teker tebrik eden Başkan Kurt, görme engellilere kupa verirken, maça katılan tüm futbolculara da madalya taktı. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel

Kaynak: İHA

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