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Eges Süper Lig'de

Kayseri'de düzenlenen B1 Futbol 2. Lig 2. devre maçları sonrasında Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü (Eges) Süper Lig'e yükseldi.

01.10.2019 13:35Eges Süper Lig'de
Kayseri'de düzenlenen B1 Futbol 2. Lig 2. devre maçları sonrasında Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü (Eges) Süper Lig'e yükseldi.

Zorlu rakiplerle mücadele eden Eges, oynadığı 14 mücadelede 29 puan toplayarak ligi liderin 1 puan gerisinde bitirip ikinci olarak tamamladı. Antrenör Burak Aktaş yaptığı açıklamada, "Oldukça iddialı hazırlandığınız ligde güzel sonuçlar aldık. Başta yönetim kurulumuz olmak üzere tüm sporculara ve refakatçilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Verilecek desteklerle daha büyük başarılara imza atmayı hedefleyen Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü, çalışmalarına saha hazırlığı ile devam edecek. Ayrıca Eges, Süper Lig'deki saha zorunluluğu nedeniyle de, şehirden gelecek desteklerle bir halı saha da bulmak istiyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Kayseri, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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