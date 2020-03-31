Egesel İnşaat'ta işçi çıkarmak yok, yatırımlara devam

-Şahin: "Gün, Günü Değil Türkiye 'yi Kurtarma Günüdür"

İzmir'in önde gelen inşaat firmalarından Egesel İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin, "Biz Egesel İnşaat olarak hiç bir çalışanımızı işten çıkarmıyoruz.Tüm çalışanların maaşını zamanında kesintisiz, tam olarak hesaplarına yatırıyoruz. Hükümet'ten de bu konuyla ilgili olarak yaramıza merhem olacak acil önlemler bekliyoruz" dedi.

Alınan önlemler çerçevesinde binlerce işletmenin, fabrikanın, esnafın kapısına kilit vurduğu, işsizliğin giderek arttığı ülkemizde iş dünyası çıkış formülleri arıyor. Bu konuda en büyük beklenti şüphesiz hükümetten bekleniyor.

Sıkıntılı günler geçiren iş dünyası, alınan ekonomik önlemlerin yeterli olmamasından dertli. Fabrikasını, işletmesini kapatanlar işçi çıkarmaya başlarken, krize rağmen çalışanını mağdur etmeyen işletmeler ve şirketler de gurur kaynağımız oluyor. Krizden şüphesiz en çok inşaat sektörü etkilenmiş durumda. Konut satışları bıçak gibi kesildi. İnşaatların birçoğu durmuş durumda.

İnşaat sektöründe yaşananlarla ilgili İzmir'in önde gelen inşaat firmalarından Egesel İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şahin çeşitli açıklamalarda bulundu. İzmir ve çevresinde sayısız projeye imza atan Egesel İnşaat'ın da yaşanan krizden etkilendiğini anlatan Şahin, buna rağmen çalışanlarını koruyacak önlemler aldıklarını söyledi.Şahin, "Biz Egesel İnşaat olarak hiç bir çalışanımızı işten çıkarmıyoruz. Egesel İnşaat olarak tüm çalışanların maaşını zamanında kesintisiz olarak hesaplarına yatırıyoruz. Tüm sosyal haklarını eksiksiz olarak ödüyoruz. Alt taşeronlarımızın ödemesini zamanında eksiksiz olarak ödüyoruz. Bu çalışmamızı ve ödemelerimizi şimdilik 1 yıl süre ile garanti altına alarak kimsenin burnunu kanatmadan, mağdur etmeden yolumuza devam etmeyi planlıyoruz" dedi.

BANKALAR DAHA DUYARLI OLMALI

Hükümetin ve bankaların kriz karşısındaki tutumları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şahin,"Bu zor süreçlerden geçerken tüm kurumlarınduyarlı, gerçekçi, fedakar olması gerektiğini düşünüyoruz. Bankalar ve tüm kurumların günü kurtarma anlayışı yerine daha uzun vadeli planlamalarla toplum ve iş dünyası yararına ciddi adımlar atmaları gerektiğine inanıyoruz. Devlet kurumları bu konuda ciddi adımlar atmalı, teşvik edici olmalı, toplumun her kesimine eşit mesafede davranarak sorunları kısa sürede yerinde çözme gayretinde olmalı."

BU FAİZ ORANLARI İLE NEFES ALAMAYIZ

Şahin, "Ülkemizin içinde bulunduğu bu açmazda biz müteşebbislerin mevcut faiz oranları ile bir arpa boyu yol alamayacağını tüm kurumların bilmesini isterim. Bırakın yatırım yapmayı % 11 - 12 gibi maliyetli krediler firmaları açmaz içine sokacaktır. Şu aşamada bizler gibi yatırımını devam ettiren firmalara % 7.5 oranını geçmeyecek şekilde düşük maliyetli en az 1 yıl ödemesiz krediler verilmeli. Firmalar sağlıklı bir biçimde ticari varlığını sürdürebilirse çalışanına sahip çıkabilir, bu süreçleri ekonomik olarak en az zararla atlatabiliriz. Gün, günü kurtarma değil, Türkiye'yi, ülkemizi kurtarma, birbirimize sahip çıkma günüdür. Biz Egesel ailesi olarak çalışanlarımıza karşı üstümüze düşen görevi bu anlayış ile yerine getirmeye çalışıyoruz. Hep birlikte, Başaracağız!"

GÖRECE VE GAZİEMİR PROJELERİ'NİN TOPLAM MALİYETİ 115 MİLYON LİRA

Egesel İnşaat yeni projelerine de devam ediyor. Egesel'in 86 yeni projesinden 43'ü İzmir'in Menderes ilçesi Görece mahallesinde, 43'ü Gaziemir 'de yer alıyor.Görece Projemiz havaalanına bir kilometre mesafede olup, doğa ile iç içe 4 adet özel güvenlikli site kapsamında triplex villadan oluşuyor. Her bir villanın kendine ait yüzme havuzu, saunası ve otoparkı bulunuyor.Görece'de ki diğer 39 adet süper lüks daireler de aynı özellikleri taşıyor. Görece'de ki toplam yatırım maliyeti 55 milyon Türk Lirası'dır.

Gaziemir Projesi ise, havaalanına 2 kilometre mesafede olup Gaziemir'in muhteşem doğası ile iç içedir. Site şeklinde olup 43 adet 3+1 ve 4+1 süper lüks daireden oluşacak projede açık ve kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, saunalar bulunuyor. Esbaş Serbest Bölge, Optimum, çevre yoluna çok yakın lokasyonda yer alan projekolay ulaşılabilir merkezi konumda bulunuyor. Gaziemir projemizin maliyeti ise 60 milyon Türk Lirası'dır. Görece ve Gaziemir Projelerimizin toplam maliyeti 115 milyon Türk Lirası'dır.

DÜNDEN BUGÜNE EGESEL İNŞAAT

1995 yılından bu yana inşaat sektöründe faaliyet gösteren firma; konut, mesken ve taşınmaz mülkler konusunda başarılı pek çok projenin sahibidir. Egesel İnşaat, ele aldığı tüm projelerde arazi seçiminden zemin sağlamlaştırmaya, çevreye ve yönetmeliklere uygun projelendirmeden yaşam alanlarına değer katan en küçük ayrıntılara kadar tüm süreçleri titizlikle yürütüyor.

Sağlam alt yapısı ve ekonomik gücünü, zengin teknik kadroyla bütünleştiren Egesel İnşaat, her türlü detayın titizlikle tasarlandığı mükemmel projelere imza atıyor. Müşteri memnuniyetini her şeyin üstünde tutan Egesel İnşaat'ta hedeflenen ilk nokta minimum hatadır. Egesel İnşaat ilkelerine bağlılığı, üstün kalite anlayışı ve üzerinde önemle durduğu güvenilirliği ile dünya standartlarında yaşam alanları üretmeye yeni projelerle devam ediyor. Egesel İnşaat'ın tüm kadrolarının mesleğe ve sektöre bakışında firmanın kurucusu Hüseyin Şahin'in geniş dünya görüşünün yansıması bulunuyor.

Kaynak: Bültenler