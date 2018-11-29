EGEYA, 15 Yıldan Bu Yana Her Hafta Düzenli Olarak Toplanıyor

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazıl Apaydın ve Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Ceylan'ın başkanlığını yapacakları sempozyum, 22 Aralık 2018 tarihinde düzenlenecek.

Ege Üniversitesi Yüz ve Ağız içi Lezyonları Konseyi, Dermatoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Diş Hekimliği Ağzı Diş ve Çene Radyolojisi ve Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinin katılımıyla 15 yıldır her hafta düzenli olarak sürdürülen bir ekip çalışması EGEYA;olay ve olgulara interaktif yaklaşarak multidisipliner bir anlayışla ağız içi hastalıklarına yönelik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Sempozyum kapsamında farklı disiplinleri temsil eden akademisyenler deneyimlerini ve güncel çalışmalarını Türk Dermatoloji Derneği Oral Mukoza Hastalıkları çalışma gurubu işbirliği ile paylaşacaklar. Sempozyumda; "Oral Mukozada Enfeksiyöz ve Enflamuar Hastalıklar", "Oral Mukoza Lezyonlarına Klinik Yaklaşım", "Oral Mukozada Tanısal Yaklaşım", "Oral Tümörlerde Cerrahi Yaklaşımlar", "Oral Radyoterapi ve Rehabilitasyon"konulu oturumlar gerçekleştirilecek.